Partidos Mundial 2026 lunes 15 de junio: ¿Qué equipos juegan y a qué hora son los enfrentamientos?

Mundial 2026 Los Grupos G y H disputan sus primeros partidos este lunes 15 de junio en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

La primera jornada de la fase de grupos en la Copa del Mundo continúa luego de un fin de semana lleno de goles y emociones. Este domingo fue el día con más anotaciones, por lo que las y los fans esperan seguir viviendo partidos con esta calidad. Para el día de hoy, tendremos las presentación de uno de los grandes favoritos a llevarse este torneo, a un dos veces campeón histórico y al equipo de Irán, que ha estado rodeado de polémicas y dificultades extra cancha debido a su situación política actual en contra de los Estados Unidos.

Partidos y horarios del Mundial 2026 | lunes 15 de junio

Partidos Mundial 2026 | lunes 15 de junio Estos son todos los enfrentamientos que tendremos para iniciar la semana con los equipos del Grupo G y H disputando su primera jornada.

España vs Cabo Verde | 10:00 horas

El equipo español es uno de los grandes favoritos para ser campeón de este torneo por parte de aficionados, especialistas, programas de cálculos matemáticos e incluso por la simulación del videojuego oficial de la competencia. Además, el mundo entero está esperando ver la presentación en este torneo de Lamine Yamal, quien ha surgido como uno de los talentos más importantes a nivel internacional en los años recientes. Su rival será uno de los debutantes de este torneo. Cabo Verde fue una de las sorpresas en el proceso clasificatorio tras superar a Camerún en la fase de grupos, equipo africano con más participaciones de Copa del Mundo., Ahora, serán los ‘Tiburones Azules’ quienes representen a este continente en frente de los actuales campeones de Europa.

Bélgica vs Egipto | 13:00 horas

La generación ‘Dorada’ de los ‘Diablos Rojos’ que quedó en el tercer lugar de Rusia 2018 tendrá todavía algunos representantes en esta selección, pero es el recambio generacional quien busca una participación histórica de este equipo europeo y que quiere quedarse con su primera victoria. Sus rivales en turno serán los ‘farones’ quienes llegan con Mohamed Salah en su ‘Last Dance’ dentro de las copas del mundo en un enfrentamiento de estilos que puede ser muy interesante para los aficionados neutrales.

Arabia Saudita vs Uruguay | 16:00 horas

El futbol de Arabia Saudita ha ganado relevancia en los años recientes luego de que sus equipos hicieran una fuerte inversión para traer jugadores de calidad top a nivel internacional. Ahora, es momento de ver si esto se ve también reflejado en su selección nacional. Hace tres años y medio, el cuadro asiático dio una de las más grandes campanadas al vencer a Argentina en la primera jornada. ‘La Garra Charrúa’ llega a este torneo con un recambio generacional tras las salidas de Edinson Cavani y Luis Suárez durante el proceso para llegar al torneo. Sin embargo, apelan a su historia y a su fortaleza mental para intentar ir de nueva cuenta por el campeonato.

Irán vs Nueva Zelanda | 19:00 horas

Después de varias semanas de polémicas e incertidumbres. llegó el momento de que Irán haga su presentación en el terreno de juego. El cuadro asiático amenazó con no participar debido al conflicto vigente con los Estados Unidos y su sede de entrenamientos tuvo que ser cambiada a Tijuana debido a las restricciones para no pasar la noche en las ciudades donde disputen sus partidos. Ahora, tendrán que demostrar en el campo por qué fueron uno de los primeros clasificados. Los ‘Kiwis’ ya se han convertido en un invitado recurrente a este torneo, siendo casi siempre el representante de Oceanía en el certamen. Además, mucha afición estará apoyando al equipo gracias a Tim Payne, quien ha ganado reciente popularidad en redes sociales.