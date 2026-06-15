Túnez despide a su director técnico Sabri Lamouchi tras goleada en el Mundial 2026 ante Suecia

¡Despedido! Sabri Lamouchi pierde su puesto tras 5-1 de Suecia contra Túnez (EFE)

El director técnico de la Selección de Túnez, Sabri Lamouchi, fue despedido. Esto ocurre a menos de un día de que la selección tunecina perdiera 1-5 contra Suecia.

¿Quién es Sabri Lamouchi, director técnico despedido por la Selección de Túnez?

Sabri Lamouchi es un exfutbolista y entrenador francés con más de una década de experiencia dirigiendo equipos. En los últimos años, se ha desempeñado como técnico de varios clubes pertenecientes a la Liga Profesional Saudí.

Este no sería el primer año en que participara en la Copa del Mundo. En 2012, fue seleccionado por Costa de Marfil para dirigir a la selección de los elefantes en camino al Mundial de 2014 en Brasil. Bajo su tutela, Lamouchi logró que el equipo calificara al evento. La selección marfileña fue eliminada en la fase de grupos. Poco después, el técnico francés pidió su renuncia.

¿Por qué despidieron a Sabri Lamouchi?

La selección tunecina destituyó al entrenador francés tan sólo seis meses después de haberlo contratado con un contrato que duraría hasta 2028. El equipo no dio detalles sobre el despido del francés, pero se relaciona el movimiento a la derrota que sufrió la selección el día de ayer contra Suecia en el partido que se celebró en Monterrey a las 20:00 horas. Según algunos medios, el tunecino Munther Al-Kabir podría fungir como reemplazo.

Lamouchi dijo a los medios después de la derrota de ayer que el encuentro había sido una dura “muy dura”, pero que Túnez tenía todo para dar un buen juego y que tenía las miras puestas al siguiente partido contra Japón este sábado 20 de junio.

¿Es la primera vez que despiden a un director técnico en el mundial?

El despido de Lamouchi puede parecer un movimiento sin precedentes en la historia de los mundiales, pero han existido casos similares.

En el Mundial 2018 en Rusia, España destituyó a su entrenador, el español Julen Lopetegui incluso antes de jugar el primer partido del torneo. En 1998 ocurrió algo similar a lo que se vio con Lamouchi. El brasileño Carlos Alberto Parreira fue despedido de la selección árabe tras perder los dos primeros partidos de la fase de grupos que resultaron en la eliminación de su equipo. Durante aquel mismo torneo, la propia selección tunecina hizo lo mismo con su entrenador, el polaco Henryk Kasperczak, tras perder los dos primeros partidos. Es posible que este año la selección no quiso esperar hasta el segundo partido para ejecutar el cambio.