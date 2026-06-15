Finales NBA 2026: ¿Le quieren dar un anillo de campeón a Spike Lee por título de los Knicks?

¡41 años como fanático! El cineasta Spike Lee podría recibir un anillo de la NBA por su amor a los Knicks (EFE)

Después de una sequía de 53 años, los Knicks de Nueva York ganaron el campeonato de la NBA el sábado pasado, en una serie cardiaca que concluyó con una victoria de 4 juegos a 1 contra los Spurs de San Antonio. Se habla de que el fanático más fiel del equipo neoyorquino podría recibir un anillo.

The drought is OVER 🏆



53 years later, the Knicks are champions again! pic.twitter.com/jtuYWvyseX — ESPN (@espn) June 14, 2026

¿Quién es Spike Lee, el fanático más destacado de los Knicks que podría recibir un anillo?

Spike Lee es un director de cine cuyas películas han definido la trayectoria del séptimo arte en todo el mundo. Lee nació en Atlanta, en el estado de Georgia,en 1957, pero se mudó a Nueva York desde muy pequeño. Desde entonces, la icónica metrópolis ha sido su hogar y el objeto de muchas de sus películas.

Sus cintas han sido objeto de admiración tanto por la dirección de Lee como por los temas que tratan, como lo es el racismo y sus efectos en la vida diaria estadounidense. Entre su extensa filmografía, destacan las películas Haz lo correcto (1989), Malcolm X (1992) y El infiltrado del KKKlan (2018). Ha recibido varios galardones, incluidas dos estatuillas Óscar.

Su última película fue Del cielo al infierno (2026), protagonizada por Denzel Washington, colaborador frecuente del director.

¿Por qué se habla de otorgarle un anillo de finales a Spike Lee?

Desde 1985, Spike Lee es boletohabiente del equipo neoyorquino. Según él mismo, ha gastado aproximadamente 300 mil dólares al año en entradas a los partidos y 10 millones en total durante su tiempo como aficionado del equipo. Su presencia en el Madison Square Garden es tan emblemática como aquella del actor Jack Nicholson en los partidos de los Lakers de Los Ángeles. Se le ha visto emocionarse con cada victoria de postemporada y decepcionarse con cada eliminación. Incluso ha celebrado junto a los fanáticos afuera del estadio.

Es por lo mismo que el comediante Kevin Hart, a través de un video subido a X (antes Twitter), argumentó que el director merecía uno de los anillos que se da a todos los miembros del equipo ganador. El analista deportivo Stephen A. Smith, fanático del equipo ganador, también se unió a pedir un anillo para el cineasta, escribiendo que “ningún fanático de los Knicks lo merece más que él”. Con el apoyo de celebridades como Hart y Smith, la propuesta rápidamente se viralizó en línea y cuenta con el apoyo de otros fanáticos del equipo campeón.

I completely support this for Spike Lee. No Knicks’ fan deserves this more than him https://t.co/AFJGv7FAgS — Stephen A Smith (@stephenasmith) June 14, 2026

Que un súper aficionado reciba un anillo no sería algo sin precedentes. Tras ganar su primer campeonato en 2019, los Raptors de Toronto obsequiaron un anillo a Nav Bhatia, un hombre de negocios que ha asistido a casi todos los partidos del equipo desde 1995, año en que se fundó el equipo. No fue el único al que los Raptors dieron un anillo ese año. El rapero canadiense Drake también recibió uno por su trabajo como embajador del equipo y frecuente espectador en los partidos.

El ya mencionado Jack Nicholson no ha recibido un anillo por su asiduidad a los Lakers, pero, junto con el propio Spike Lee, fue incluido en el salón de la fama Naismith del baloncesto, que en 2024 reconoció el apoyo de los fanáticos que han definido el deporte.

El próximo jueves se llevará a cabo la marcha triunfal de los Knicks por Nueva York. Habrá que estar al pendiente si la administración del equipo cede a la demanda popular y otorgan un anillo a Lee.