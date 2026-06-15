¡Ya se podrá preguntar en Español! Conferencias de prensa del Mundial 2026 ya no serán exclusivamente en inglés

FIFA responde a las críticas. Rectifica y permite preguntas en español en todas las conferencias del Mundial 2026. (PETER KLAUNZER/EFE)

La FIFA le dio una vuelta de tuerca al formato de las conferencias de prensa durante la justa mundialista al rectificar su decisión de excluir el español, permitiendo que los periodistas realicen preguntas y reciban respuestas en el idioma de los medios para los que trabajan.

La medida surge después de que, durante los primeros días de entrevistas, se registraran un par de polémicas en las que la organización interrumpió preguntas realizadas en español a algunos jugadores.

En esos casos, se indicó a los medios que no estaba permitido formular preguntas en ese idioma debido a la falta de traducción disponible, a pesar de que futbolistas como Vinícius Júnior y Achraf Hakimi comprenden el español.

EL GESTO DE HAKIMI CON UN PERIODISTA DE MÉXICO 🇲🇽🔊



En conferencia de prensa, el jugador de Marruecos habiltó a un periodista a que preguntara en español a pesar de que el idioma acordado era en inglés pic.twitter.com/2aaSu70WR3 — Diario Olé (@DiarioOle) June 13, 2026

Habrá español en todas las conferencias

Después de que la FIFA fuera cuestionada en redes sociales por esta decisión, especialmente al considerar que una de las sedes del Mundial tiene al español como lengua predominante, el organismo optó por dar marcha atrás y permitir nuevamente el uso de este idioma durante las conferencias de prensa.

A partir de ahora, habrá un traductor de español en todas las ruedas de prensa del resto de la jornada mundialista, sin importar la nacionalidad o el idioma predominante de las selecciones involucradas.