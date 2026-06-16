Carlos Ortiz, único mexicano en el U.S. Open esta semana en Shinnecock

Carlos Ortiz juega esta semana el tercer Major. Carlos Ortiz intentará igualar o superar el T4 que logró en 2025 en el U.S .Open. Este año se juega en el retador campo de Shinnecock Hills Golf Club . (Foto especial)

Esta semana se juega el U.S. Open, el tercer grande la temporada del PGA Tour y México estará presente con Carlos Ortiz, quien intentará igualar o superar su empate al cuarto sitio que consiguió en 2025 en el campo Oakmont en Pensilvania.

El mexicano más el chileno Joaquín Niemann, ambos del equipo Torque GC, son los únicos latinos de 13 representantes LIV Golf que a partir del próximo jueves pondrán a prueba sus habilidades y talento frente a los mejores jugadores del circuito PGA Tour y otras giras en el Shinnecock Hills Golf Club en Southampton, Nueva York.

El tapatío se presenta con un rendimiento reciente de un T21 en LIV Golf Andalucía, un T52 en LIV Golf Corea y un T30 en LIV Golf Virginia. El T4 que logró en 2025 en Oakmont fue su primer top 10 en un Major y el mejor resultado de sus 12 participaciones en un torneo grande.

Ortiz de nuevo frente a los mejores del mundo

Entre la estela de estrellas para el U.S. Open, Niemann se presenta cómo el número 89 y Ortiz como el 188 en el ranking mundial (OWGR), liderados desde luego por los tres primeros sitios del PGA Tour en esa clasificación: Scottie Scheffler (1), Rory McIlroy y Cameron Young.

Como parte del sector LIV Golf, Carlos Ortiz no partirá como uno de los favoritos a dar batalla en el certamen estadounidense ya que esa responsabilidad recae directamente sobre Tyrrel Hatton, quien 2025 también terminó en el T4 y que ahora llega en plena forma tras su reciente victoria en LIV Golf Andalucía.

El español Jon Rahm es otro de los candidatos al título en el tercer grande la temporada. En 2021 el jugador de Barrika y actual capitán del equipo Legión XIII fue campeón del U.S. Open En Torrey Pines.

Rahm buscará el tercer Major de su carrera

El español llega en forma. Jon Rahm buscará una victoria más en un torneo Major. (EFE)

Jon Rahm llega a Shinnecock Hills como líder de puntos de LIV Golf en busca de sumar un tercer Major a su palmarés. En la actual temporada LIV ha tenido victorias en Hong Kong y Ciudad de México, cuatro segundos puestos y dos Top 10 más.

A Hatton y Rahm se suman el estadounidense Brsyon DeChambeau, campeón del U.S. Open en 2020 en Winged Foot y 2024 en Pinehurst; al australiano Cameron Smith, cuyo mejor resultado en el U.S. Open ha sido un cuarto sitio en 2023 en Los Angeles Country Club, fue quinto sitio en LIV Golf Andalucía y T7 en el PGA Championship el segundo Major del 2026.

Es Joaquín Niemann por delante de Ortiz el siguiente favorito LIV Golf para esta semana, el chileno se presenta tras un T18 en el PGA Championship 2025 y su mejor resultado en el U.S. Open es un T23 en 2020 en Winged Foot, en la gira saudí triunfó en LIV Golf Corea.

Características del Shinnecock Hills Golf Club

El Shinnecock Hills Golf Club, el campo de Long Island, albergó el campeonato por última vez en 2018 y es considerado uno de los más exigentes en los grandes torneos de golf.

Las calles onduladas de Shinnecock, el rough denso, la hierba alta, los greens firmes y rápidos pueden castigar severamente los errores. El campo premia a los jugadores completos que saben controlar sus fallos y mantener la paciencia.