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El Tri ya conoce a los colegiados que estarán en el partido del próximo jueves.

Mundial 2026: ¿Quiénes serán los árbitros en el México vs. Corea del Sur?

Por Redacción Crónica

La Selección Mexicana ya tiene sus primeros tres puntos en la bolsa, ahora, el próximo rival, Corea del Sur es una dura prueba y ya sabe quién será el cuerpo arbitral para este duelo del Mundial 2026.

De esta forma, la Selección Mexicana tendrá segundo cotejo ante Corea del Sur, en duelo que luce complicado y que un triunfo los colocaría en posición franca de calificar como líderes de grupo.

¿Quiénes serán los árbitros en el México vs. Corea del Sur?

A unos días de que México enfrente a Corea del Sur, la FIFA dio a conocer el cuerpo arbitral que tendrá silbantes sudamericanos, como lo fue en el duelo inaugural contra Sudáfrica, una situación que llama la atención a los fans del futbol.

El elegido como central será el uruguayo Gustavo Tejera, por lo que tiene un partido complicado ya que el Estadio Guadalajara estará atento a cada marcación que haga sobre el Tri.

Así también, Carlos Barreiro y Nicolas Taran también de Uruguay serán los que marquen desde las bandas y el colombiano Alexander Guzmán será el encargado en el VAR.

Este será el cuerpo arbitral del México vs Corea del Sur:

  • Árbitro Central: Gustavo Tejera
  • Abanderado 1: Carlos Barreiro
  • Abanderado 2: Nicolas Taran
  • Cuarto árbitro: Andrés Rojas
  • Asistente del VAR: Alexander Guzmán

¿Cuándo y dónde ver el México vs Corea del Sur?

El encuentro México vs Corea del Sur será el próximo 18 de junio a las 19:00 hrs (tiempo centro de México) desde el Estadio Guadalajara, por lo que se espera un recinto a reventar el jueves.

Este duelo se podrá seguir en TUDN, Canal 5, Azteca 7 y Vix, por lo que hay varias opciones para ver el segundo partido de México en su camino en el Mundial 2026.

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