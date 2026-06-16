El dueño del equipo donde juega Vozinha es mexicano y liberarán su carta para que emigre después del Mundial 2026

Vozinha El portero de Cabo Verde podría tener un cambio en su carrera luego de que el equipo le librara su carta para fichar con otro equipo tras la Copa del Mundo. (RONALD WITTEK/EFE)

Este lunes 16 de junio, el nombre de Vozinha se hizo viral en todo el mundo luego de su actuación estelar en el partido contra España, donde Cabo Verde logró su histórico primer punto en la historia del torneo. Ahora, el portero del equipo africano podría tener un nuevo rumbo después de que la directiva de su equipo, el GD Chavez, liberara su contrato para buscar la mejor oferta económica tras su participación en este Mundial.

¿En qué equipo juego Vozinha y quién es su dueño?

El guardameta africano de 40 años tiene contrato actualmente con el GD Chaves, equipo de la segunda división del futbol portugués. El club es propiedad de GLS Promotoría del Deporte, un grupo empresarial mexicano fundado por Arturo Lomelí Camacho y José Luis Gutiérrez Rentería. Los inversionistas nacionales anunciaron esta adquisición en septiembre de 2025.

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Ahora, el periodista mexicano René Tovar, informó este martes 16 de junio que la directiva del club habría liberado la carta de jugador de Vozinha, volviéndolo así un agente libre para poder firmar con cualquier equipo que quiera contratarlo después de la Copa del Mundo. El equipo consideraría esto una recompensa para ayudarle a ganar un contrato con mayor beneficios económicos.

El portero de 40 años fue nombrado el jugador del partido luego de sus siete atajadas conseguidas ante España, siendo el principal factor para dejarla sin goles. La épica actuación del guardameta se vio reflejada en sus redes sociales, donde Vozinha consiguió superar los 7 millones de seguidores en tan solo unas horas después del partido.