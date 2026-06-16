Mundial 2026: ¿Gilberto Mora será titular en el México vs. Corea del Sur?

Entrenamiento de la selección de México La selección de México entrena en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Ciudad de México. (Jose Mendez/EFE)

El Mundial 2026 continúa con su actividad, México enfrentará a Corea del Sur y podría tener cambios en la alineación, ya que César Montes fue expulsado ante Sudáfrica y ya tendría quien lo supla, pero hay otro elemento que también podría ingresar por las exigencias del rival.

Corea del Sur es el siguiente rival de México, un equipo rápido y que se muestra con gran nivel en el torneo, ya que dio la sorpresa al vencer 2-1 a Chequia hace unos días.

Es por esta razón que Javier Aguirre no quiere sorpresas ante los asiáticos, por lo que deberá hacer uso de su conocimiento táctico para resolver esta ecuación futbolística y no haya una sorpresa en el Estadio Guadalajara.

Edson Álvarez sería el suplente de César Montes ante Corea del Sur

De esta forma, la primera ausencia que tiene el ‘Vasco’ Aguirre en su plantel es César Montes, ya que está suspendido al ver una tarjeta roja en el duelo ante los sudafricanos.

Por esta razón, Aguirre utilizará a Edson Álvarez en la zaga mexicana, a pesar de sus altibajos, es el mejor elemento para encarar este duelo de la fase de grupos.

¿Gilberto Mora será titular ante Corea del Sur?

Por otra parte, el ‘Vasco’ entiende que los coreanos son rápidos, por lo que una opción sería Gilberto Mora, la joya mexicana, quien está hambriento de minutos en el torneo.

Si Aguirre decide tener velocidad en el campo, el mediocampo se perfila con Mora por su dinamismo y velocidad, ya que son elementos vitales para jugarle de tú a tú a este tipo de selecciones.

Mora, de 17 años, puede ser de gran ayuda contra el rival más fuerte de la fase de grupos, ya que Chequia dejó mucho que desear en su primer duelo.

Si Aguirre decide utilizar a Mora, uno de los sacrificados sería Brian Gutiérrez o Álvaro Fidalgo, así que el ‘Vasco’ tiene la última palabra.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Corea del Sur?

El encuentro México vs Corea del Sur será el próximo 18 de junio a las 19:00 hrs (tiempo centro de México) desde el Estadio Guadalajara, por lo que Mora tendría la atención de millones de mexicanos el próximo jueves.

Este duelo se podrá seguir en TUDN, Canal 5, Azteca 7 y Vix, ojo, que no hay otro proveedor que tenga la señal del Mundial 2026 en territorio mexicano.