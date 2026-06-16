América: ¿Por qué la directiva revisa las redes sociales de sus próximos fichajes?

América América ya tiene en la mira algunos posibles fichajes para el próximo torneo. (@ClubAmérica)

América quiere los mejores elementos para el Apertura 2026, pero también, la directiva de las Águilas quiere que estén libres de cualquier polémica y se dediquen al 100% al equipo sobre cualquier otra cuestión.

América busca fichajes de calidad para el Apertura 2026

Luego de la salida de André Jardine, América quiere el mejor equipo para el torneo Apertura, por lo que Santiago Baños, presidente del América, reveló detalles sobre los nuevos elementos que llegarán a Coapa en caso de ser fichados.

Se sabe que Baños tendrá mano dura contra todos aquellos que pongan lo polémica sobre lo deportivo en el equipo, por eso ha dado instrucciones precisas de cómo deben ser los próximos fichajes para los de Coapa.

Baños está en la mira de la afición del América, luego de no lograr el título en el Clausura 2026, por lo que deberá esforzarse en contratar los mejores elementos para este nuevo torneo.

¿Por qué América revisa las redes sociales de sus próximos fichajes?

Así, Baños reveló que la directiva y los visores azulcremas ponen especial atención en las redes sociales de los jugadores, principalmente extranjeros, ya que analizan la personalidad y si encajan para vestir la camiseta del América.

“Cuando son extranjeros, tratamos de averiguar lo más posible en el tema personal: si están casados, si tienen hijos, nos guiamos muchos por sus perfiles de Instagram y de X, a quiénes siguen y qué fotos suben, porque te da un parámetro importante para ver cómo es la personalidad del jugador”, dijo en charla para Two Guys Learning About Life.

Pero los mexicanos no hay excepción tampoco, por lo que los nuevos elementos deberán de tener una trayectoria impecable y que sean dedicados al 100 % en el futbol.

“Con los mexicanos es más fácil porque con una llamada averiguas cómo trabaja, si se porta bien o se porta mal, es sencillo por las referencias, pero con los extranjeros es más complicado, sin duda tratamos de hacer una investigación muy profunda para no equivocarnos”, agregó.

Aunque tiene asesores, Baños reveló y aceptó que tuvo fichajes erróneos, pero ahora ponen atención en cada detalle para evitar molestias al interior del equipo en un futuro.

“Nos ha tocado que sí nos equivocamos y, desafortunadamente, tramos jugadores que el perfil no es lo que buscamos”, explicó.

Con la llegada de Guillermo Almada al banquillo, América ya piensa en sus próximos fichajes, pero aún analizan las redes sociales de los elementos que firmen con el equipo de Coapa.