¿Cuántos goles tiene Lionel Messi en el Mundial y cuántos le faltan para ser el máximo anotador del torneo?

¿Podrá lograrlo? Lionel Messi se encuentra a 4 goles de hacer historia (FIFA.com)

Argentina jugará su primer partido en este Mundial 2026 contra Argelia y hay mucha expectativa alrededor de Lionel Messi, quien podría convertirse en uno de los máximos goleadores en la historia de la competencia.

¿Quiénes son lo máximos anotadores en la historia de la Copa del Mundo?

El evento futbolístico más grande del planeta cuenta con figuras como Diego Maradona y Pelé entre sus jugadores más emblemáticos. Pero los más anotadores son otros.

El alemán Miroslav Klose encabeza la lista con 16 goles, récord que superó recientemente en el Mundial 2014 de Brasil, cuando además ganó la Copa con Alemania. El ícono brasileño Ronaldo está en segundo lugar con 15 goles y otro alemán Gerd Müller en tercero con 14 goles. Messi actualmente empata en cuarto lugar con el francés Just Fontaine, ambos con 13 goles. Esto a pesar de que en el Mundial 2010 de Sudáfrica Messi no anotó ni un sólo gol.

¿Cuánto le falta a Lionel Messi para convertirse en el máximo anotador en la historia del Mundial?

A sólo 4 goles de hacer historia, el argentino, en caso de que su selección llegue a la final, tendrá entre 3 y 8 partidos para alcanzar el logro.

La hazaña no sería descabellada. Fontaine anotó 13 goles en un sólo Mundial durante una época en que el torneo sólo tenía un máximo de 6 partidos y su selección sólo jugó 5 de ellos.

Aunque hay que tomar en cuenta que el francés Kylian Mbappé de igual manera se posiciona como uno de lo máximos goleadores con tres mundiales menos que Messi, por lo que fácilmente podría llegar a superarlo tanto en el torneo actual como en futuras ediciones del campeonato. Actualmente, empata la estadística de Pelé de 12 goles en 14 partidos jugados. Hoy también veremos el primer enfrentamiento de Francia en este Mundial, en su primer partido contra Senegal.