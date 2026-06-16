El Mundial de las hazañas: equipos chicos sorprenden; europeos y sudamericanos decepcionan

Sorpresas Mundial 2026 En sus primeros días de actividad, la Copa del Mundo ha dejado múltiples resultados inesperados.

Estamos cerca de concluir la primera jornada de la fase de grupos de esta Copa del Mundo, pero las sorpresas no se han hecho esperar. Con menos de una semana de competencia, varios equipos que llegaban con la etiqueta de “víctimas” han demostrado la famosa “reducción de las distancias” futbolísticas a nivel internacional, mientras que algunas potencias parecen no haber iniciado con el pie derecho en este certamen. ¿Tuvo razón Gianni Infantino en incrementar el torneo a 48 países?

Mundial 2026: ¿Cuál ha sido la mayor sorpresa hasta el momento?

Cuando la FIFA anunció hace años que la Copa del Mundo 2026 sería la primera en la historia en disputarse entre 48 selecciones, parte de la afición y especialistas señalaron su escepticismo sobre esta medida. Algunos, consideraron que “abarataba” la competencia debido a que hacía “más fácil llegar” a la fase de grupos.

Sin embargo, luego de los primeros 16 partidos, hemos tenido una muestra de que el nivel podría estar mucho más parejo de lo que la mayoría pensaba, dejando así algunas sorpresas.

La más grande de todas, hasta el momento, ha sido el empate que obtuvo Cabo Verde ante España. Los vigentes campeones de la Eurocopa no encontraron la forma de superar la defensa de los debutantes africanos, quienes consiguieron su primer punto en la historia en lo que muchos anticipaban que sería una goleada en contra debido a que el cuadro ibérico ha sido señalado como uno de los favoritos para llevarse este torneo.

También, Australia dio un golpe de autoridad inesperado el pasado fin de semana, cuando se impusieron 2-0 a Turquía. Los ‘Socceroos’ vivieron una noche épica con anotaciones de Nestory Irakunda y Connor Metcalfe ante un cuadro europeo que también se perfilaba como uno de los “caballos negros” o “posibles sorpresas” debido a su joven generación de talento con la que cuenta actualmente encabezada por Arda Güller (Real Madrid) y Kenan Yildiz (Juventus)

Sudamérica no arranca en el Mundial 2026

Con tres campeones del mundo en sus filas, la Conmebol esperaba tener un inicio mucho más prometedor en este torneo, especialmente estando en territorio americano y con la mayoría de aficionados en las tribunas a su favor. Sin embargo, los equipos sudamericanos todavía no consiguen su primera victoria hasta el momento.

Paraguay y Ecuador fueron superados por Estados Unidos y Costa de Marfil respectivamente, mientras que Brasil y Uruguay no pudieron pasar del empate ante Marruecos y Arabia Saudita. Ahora, todavía quedan dos equipos de esta parte del continente por hacer su presentación. El primero de ellos es Argentina, vigente campeona del mundo y vigente campeona de Copa América. Su rival será Argelia este martes 16 de junio a las 19:00 horas. Por su parte, Colombia tendrá su primer enfrentamiento ante Uzbekistán este miércoles 17 de junio en la cancha del Estadio Azteca.

Asia y Concacaf dan la cara en el Mundial 2026

Por su parte, los equipos asiáticos han tenido un inicio prometedor en esta primera jornada con las victorias de Corea del Sur y Australia, mientras que Irán, Arabia Saudita y Japón lograron conseguir empates para iniciar la campaña.

En cuanto a los países anfitriones, los tres se mantienen invictos luego de que México derrotara a Sudáfrica en el juego inaugural, Estados Unidos se impusiera a Paraguay y Canadá rescatara el empate ante Bosnia en lo que fue su primer punto en la historia de las Copas del Mundo. Incluso Haití dio una mejor presentación de lo que se esperaba a pesar de la derrota de 0-1 ante Escocia. En contra parte, Curazao sufrió una goleada de 7-1 ante Alemania.