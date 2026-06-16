Francia vs Senegal EN VIVO: Horario, pronóstico, cómo y dónde ver el partido del Mundial FIFA 2026

Partido Francia vs Senegal EN VIVO Foto: La Crónica

El Mundial de la FIFA 2026 continúa entregando partidos que nos han manteniod al filo del sillón. Y ahora, este martes 16 de junio, dos selecciones llega una de las potencias más importantes del futbol moderno; del otro, una selección africana que hace más de dos décadas protagonizó una de las mayores sorpresas en la historia de la Copa del Mundo.

Francia y Senegal se verán las caras frente a frente para buscar su pase a la siguiente ronda en este Mundial que apenas arranque pero que ya está dejando momentos memorables. Por lo que en nuestra nota te decimos todo lo que necesitas saber para no perderte ni un minuto de este emcoionante encuentro.

¿A qué hora y en dónde juegan Francia vs Senegal?

El partido entre Francia y Senegal, correspondiente a la primera jornada del Grupo I del Mundial 2026, se disputará este martes 16 de junio en el MetLife Stadium (New York/New Jersey Stadium), ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos. Este recinto, con capacidad para más de 80 mil espectadores, también será el escenario de la gran final de la Copa del Mundo.

La hora pactada para el encyentro es a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo | ¿Dónde ver Francia vs Senegal EN VIVO en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el debut de franceses y senegaleses mediante distintas opciones de transmisión.

VIX Premium (Pase Mundialista)

Posibles alineaciones de Francia y Senegal

Francia

Entrenador: Didier Deschamps.

Portero: Mike Maignan.

Defensas: Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández.

Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot.

Delanteros: Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Kylian Mbappe.

Cambios: Brice Samba, Robin Risser, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Malo Gusto, Lucas Digne, Lucas Hernández, N’Golo Kanté, Manu Kone, Warren Zaire-Emery, Rayan Cherki, Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Marcus Thuram, Jean Philippe Mateta.

Senegal

Entrenador: Pape Thiaw.Portero: Edouard Mendy.

Defensas: Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, El Hadji Malick Diouf.

Mediocampistas: Krepin Diatta, Lamine Camara, Habib Diarra, Pape Gueye.

Delanteros: Ismaila Sarr, Nicolas Jackson, Sadio Mané.

Cambios: Yehvann Diouf, Mory Diaw, Mamadou Sarr, Abdoulaye Seck, Antoine Mendy, Ismail Jakobs, Idrissa Gueye, Pathé Ciss, Pape Sarr, Bara Sapoko Ndiaye, Iliman Ndiaye, Ibrahim Mbaye, Assane Diao, Bamba Dieng, Cherif Ndiaye.

Pronóstico Francia vs. Senegal: ¿Quién es favorito para ganar el partido?

Después de evaluar el rendimiento individual de los jugadores, las propuestas tácticas de ambas selecciones y los antecedentes previos al Mundial de 2026, la inteligencia artificial proyectó que Francia parte como la gran favorita para quedarse con la victoria.

Según el análisis de la IA, el equipo dirigido por Didier Deschamps cuenta con un 68% de probabilidades de ganar el encuentro, mientras que las opciones de un empate se sitúan en 22% y las de un triunfo de Senegal apenas alcanzan el 12%. Las estimaciones incluso apuntan a un marcador de 2-1 a favor de los franceses.

Historial de enfrentamientos entre Francia y Senegal

Francia y Senegal únicamente se han enfrentado una sola vez. Aquel encuentro se disputó en el Mundial de 2002, cuando el conjunto senegalés dio la campanada al derrotar por 1-0 a Les Bleus, firmando una de las mayores sorpresas en la historia de las Copas del Mundo.

Más de veinte años después, el panorama es completamente diferente para los franceses. Francia llega a este nuevo capítulo como una de las grandes candidatas a conquistar el Mundial de 2026, respaldada por un plantel repleto de talento y por el buen momento futbolístico que atraviesa.

Sin embargo, Senegal está lejos de ser un rival accesible. La selección africana presume una extensa racha sin derrotas, una defensa bien organizada y un grupo de futbolistas con experiencia en las principales ligas de Europa.