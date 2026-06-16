Partidos del Mundial 2026: encuentros y horarios para hoy, martes 16 de junio

Mundial 2026 Los Grupos I y J disputan sus primeros partidos este martes 16 de junio en la fase de grupos de la Copa del Mundo. (EFE)

Continúa la primera jornada de este Mundial 2026. Ayer concluyó con sorpresas inesperadas. La selección española, una de las favoritas para ganar el torneo, empató con Cabo Verde en un partido que sorprendió a todos. Bélgica, tercer lugar hace ocho años, tampoco pudo superar a Egipto. Todos lo partidos de este lunes terminaron con empates.

Este martes, debutarán los últimos dos campeones: Francia y Argentina. Lionel Messi nos dará lo que probablemente sea su «último baile» mundialista, mientras que Kylian Mbappé va apenas por su tercero. Los grupos I y J entrarán a la cancha hoy.

Hoy comienza a rodar el balón en los grupos I y J. ⚽#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 16, 2026

Francia vs. Senegal | 13:00 horas

Los Azules de Francia se vienen fuertes y buscan llegar a la final como lo hicieron hace cuatro años. Junto con España, han sido uno de los nombres más sonados para ganar el campeonato. La selección es temida por los jugadores reconocidos que posee, los cuales incluyen al ya campeón Kylian Mbappé, el joven talentoso Michael Olise y el goleador Ousmane Dembélé. Por su parte, Senegal busca destacar después de verse sumida en varios problemas. Las autoridades de Estados Unidos le han negado la entrada a muchos de sus fanáticos, un árbitro del país seleccionado por la FIFA fue vetado de entrar al país y los jugadores fueron cateados como criminales. Deberán demostrar que todo valió la pena, y qué mejor forma de hacerlo que dándole batalla a uno de los favoritos.

Iraq vs. Noruega | 16:00 horas

Aunque Noruega no está entre los cinco equipos que imaginamos pueden ganar el Mundial, no se queda muy atrás como contendiente. Con jugadores como Martin Ødegaard, Antonio Nusa y Alexander Sørloth, el equipo se prepara dejar en claro que puede enfrentarse a los favoritos. Iraq regresa al campeonato por segunda vez desde México 1986. Fueron los últimos en clasificar y se encuentran en uno de los grupos más duros del evento, por lo que deberán luchar si quieren mantenerse a flote.

Argentina vs. Argelia |19:00 horas

Lionel Messi empatará con Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa este año por el récord de más Copas del Mundo disputadas, en el que muy seguramente marcará su última presencia en uno. Por lo mismo, será un honor para todos los que siguen el deporte disfrutar de cada partido de la Albiceleste. Por su parte, los argelinos buscan dar una sorpresa como la que vimos ayer con Cabo Verde. Al igual que en aquel partido, la Selección de Argelia cuenta con veteranos como Riyad Mahrez y talento joven como Ibrahim Maza.

Austria vs. Jordania | 22:00 horas

Austria regresa al Mundial después de 28 años de ausencia. La selección vecina de Alemania tiene mucha presión encima, pero lo mismo se puede decir de Jordania, ya que este será el debut de su selección en el torneo. Los austriacos vienen de una racha de cinco partidos ganados. Jordania, en cambio, perdió los últimos dos partidos que jugó, por lo que buscará remendar su trayectoria en el primer partido de la fase de grupos.