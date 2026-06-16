Triplete de Messi para alcanzar a Klose: tabla de máximos goleadores de los mundiales actualizada

Messi marca triplete en el Mundial 2026 Empata récord de Klose (Foto EFE)

Lionel Messi comenzó el Mundial 2026 ampliando una colección de registros que parece no tener fin. El capitán de Argentina marcó tres goles frente a Argelia en el debut de la Albiceleste y firmó otra gran noche para su historial, en este caso para empatar el récord de Miroslav Klose como máximo goleador de los mundiales.

¿Los récords que Messi alcanzó ante Argelia?

El primero llegó con su sola presencia en el terreno de juego. Messi alcanzó los 200 partidos con la selección argentina y se convirtió en el primer futbolista en llegar a esa cifra durante la disputa de una Copa del Mundo.

El segundo con su triplete, que le permitió llegar a 16 anotaciones mundialistas e igualar el récord que durante más de una década perteneció en solitario a Miroslav Klose.

Cuando Alemania conquistó el Mundial de 2014, Klose dejó una cifra que parecía destinada a sobrevivir durante años. El delantero cerró su carrera mundialista con 16 goles distribuidos en cuatro ediciones consecutivas.

Doce años después, Messi logró alcanzar esa misma cifra. El argentino necesitó seis Mundiales para llegar a la cima de la clasificación de máximos goleadores.

Tabla de máximos goleadores del Mundial actualizada

La primera posición ahora pertenece de forma compartida a Lionel Messi y Miroslav Klose, ambos con 16 anotaciones.

A un gol de distancia aparece Ronaldo Nazário. El brasileño terminó su trayectoria mundialista con 15 tantos en apenas 19 partidos.

La misma cifra posee Kylian Mbappé, quien compite con Messi en este Mundial para terminar como máximo goleador. El delantero francés alcanzó los 15 goles tras marcar dos veces frente a Senegal y se mantiene en la lucha directa con el astro argentino.

La cuarta posición corresponde a Gerd Müller, autor de 14 anotaciones con Alemania Federal durante las Copas del Mundo de 1970 y 1974.

El francés Just Fontaine con 13 goles en la quinta posición y Pelé sigue en la lista con 12 goles.