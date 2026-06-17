FIFA rompe récord de asistencia de un sólo día del Mundial: más de 281 mil aficionados estuvieron en la tribuna el 16 de junio

Estadios llenos El Mundial 2026 ya impone nuevos récords de asistencia. (EFE)

A menos de una semana de haber comenzado la Copa del Mundo, la fiebre mundialista ya se refleja en las gradas. Los aficionados han establecido nuevos récords de asistencia durante los primeros encuentros de la fase de grupos, superando todas las expectativas.

El récord previo de mayor asistencia en una sola jornada se había registrado durante la Copa del Mundo de 1994, celebrada en Estados Unidos. En aquella ocasión, el 28 de junio acudieron a los estadios un total de 277 mil 070 espectadores.

Más de 281 mil aficionados en un solo día

Ahora, 32 años después, esa marca ha sido superada, con una diferencia de poco más de 4 mil aficionados, teniendo como nuevo récord de asistencia el día 16 de junio de 2026 con 281 mil 223 espectadores.

Los fanáticos lograron superar la marca durante cuatro encuentros de la fase de grupos:

Francia vs Senegal - 80,545 asistentes (Estadio Nueva York)

(Estadio Nueva York) Irak vs Noruega - 63,106 asistentes (Estadio Boston)

(Estadio Boston) Argentina vs Argelia - 68,527 asistentes (Estadio Kansas)

(Estadio Kansas) Austria vs Jordania - 69,045 asistentes (Estadio de la Bahía de San Francisco)

Se perfila para ser el mundial con mayor asistencia a los partidos en la historia

Otra cifra destacable es la asistencia acumulada desde el inicio del torneo. Con 20 partidos disputados hasta el 16 de junio, la FIFA ha contabilizado un total de 1 millón 309 mil 652 aficionados en las distintas sedes mundialistas, lo que representa un promedio de 65 mil 483 espectadores por encuentro.

De mantenerse esta tendencia, todo apunta a que el Mundial de 2026 superará la marca histórica de asistencia total establecida en la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, que cerró con más de 3.5 millones de aficionados en los estadios.