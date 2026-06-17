Madre de Vozinha podría viajar al segundo partido de Cabo Verde: EU busca facilitarle la Visa

Vozinha El portero expresó su tristeza tras el partido, debido a que su familia no pudo viajar a los Estados Unidos debido a que no pudo pagar la visa.

Una de las grandes historias que ya nos ha regalado este Mundial 2026, es la de Vozinha, el guardameta de 40 años originario de Cabo Verde que tuvo una actuación estelar en el empate del equipo africano ante España. El guardameta se ha ganado el cariño y la popularidad a nivel internacional luego de su destacada actuación e historia de resiliencia para debutar en el máximo torneo de selecciones. Ahora, se reporta que el gobierno estadounidense podría intervenir para ayudar a que la madre del futbolista pueda asistir a sus siguiente partidos.

¿Por qué la madre de Vozinha no pudo viajar al Mundial 2026?

Después del arranque del torneo, el portero Josimar José Évora Dias, mejor conocido como Vozinha, había comentado que su madre no había podido viajar a los Estados Unidos para poder verlo debido al costo de 15 mil dólares de la visa que no pudo pagar para poder entrar al país.

Ahora, desacuerdo con medios estadounidenses, esta situación podría cambiar pronto luego de que el líder demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, solicitara que se eximiera la tasa del visado para Ana Candiva, madre del portero de Cabo Verde. El objetivo es que pueda asistir a los próximos partidos de la fase de grupos del equipo africano.

“Al enterarme de esta situación, hablé con el Secretario de Estado Marco Rubio y le pedí al Departamento de Estado que hiciera todo lo posible para que su madre pudiera asistir al próximo partido de Cabo Verde. Es un privilegio anunciar que la madre de Vozinha podrá obtener la visa a tiempo para asistir al partido de este domingo contra Uruguay.

Se han eximido todos los gastos, de acuerdo con la política oficial. Ya se están realizando los preparativos para que madre e hijo se reúnan en Miami. Agradezco al Secretario Rubio, a los funcionarios del Departamento de Estado de EU., al gobierno de Cabo Verde y a la FIFA por su colaboración para que esto fuera posible.”

El jugador de 40 se ha convertido en uno de los más populares de este torneo, superando ya los 11 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram unos días después de su juego ante España y colocándose en uno de los favoritos de la afición a nivel internacional.

¿Cuándo es el próximo partido de Vozinha con Cabo Verde en el Mundial 2026?

El equipo africano continuará con su actividad del Grupo H de esta Copa del Mundo este próximo domingo 21 de junio cuando se enfrente a la Selección de Uruguay en la cancha del Miami Stadium. Todos los equipos de este sector están empatados con un punto tras el primer partido disputado.