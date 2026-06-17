Portugal vs RD Congo: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la transmisión del Mundial 2026

Portugal vs RD Congo | Mundial 2026 Este partido iniciará la actividad de este miércoles 17 de junio y abrirá el Grupo K de esta Copa del Mundo.

La primera jornada del Mundial 2026 termina este miércoles 17 de junio con una cuádruple cartelera que inicia con el enfrentamiento entre Portugal y la República Democrática del Congo. Cristiano Ronaldo hace historia como uno de los futbolistas en disputar seis Copas del Mundo y buscando llevar a este país a su primer campeonato internacional. Su rival, será el cuadro africano que llegó a este torneo a través del repechaje, la República Democrática del Congo, que busca continuar con la tendencia de sorpresas que hemos tenido hasta el momento y conseguirse los tres puntos.

Con los partidos del día de hoy, todos los equipos de la Copa del Mundo tendrán un encuentro disputado y comenzarán los escenarios para poder asegurar su clasificación a la siguiente ronda. El Grupo K y el Grupo L inician sus actividades. Colombia y Uzbekistán comparten el sector con Portugal y la República Democrática del Congo, mientras que el otro sector le corresponde a Inglaterra enfrentando a Croacia y a Ghana midiéndose a Panamá.

Leading the way for Portugal 🇵🇹



Cristiano Ronaldo has made more @FIFAWorldCup appearances than any other player in his nation’s history, as he prepares for his sixth FIFA World Cup. 🏆 pic.twitter.com/fnc93X0r7L — FIFA (@FIFAcom) June 17, 2026

¿A qué hora se juega el Portugal vs RD Congo? | Mundial 2026, Grupo K

El silbatazo inicial será a las 11:00 horas (CDMX) de este miércoles 17 de junio y se disputará en la cancha del Houston Stadium.

¿En qué canal ver el Portugal vs RD Congo? | Mundial 2026, Grupo K

Este partido será exclusivo de la señal de Vix Premiun con la suscripción al Pase Mundial.

¿Cómo ver en app el Portugal vs RD Congo? | Mundial 2026, Grupo K

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Previa del Portugal vs RD Congo | Mundial 2026, Grupo K

Una de las selecciones más esperadas de esta Copa del Mundo hace su presentación. Portugal llega como el vigente campeón de la UEFA Nations League y con la que podría ser una de sus mejores generaciones, encabezados por Bruno Fernandes, Vitinha, Bernanrdo Silva y su goleador histórico y cinco veces Balón de Oro, Cristiano Ronaldo. ‘El Bicho’ tendrá una última oportunidad de buscar el campeonato del mundo y cerrar con broche de oro una de las carreras más prolíficas en la historia de este deporte.

Su rival será uno de los debutantes de este año, la República Democrática del Congo. El equipo africano logró conseguir su boleto por primera vez en la historia luego de derrotar a Jamaica en el partido definitivo en la cancha del Estadio Akron. Ahora, buscan hacer historia como Cabo Verde, quien logró sumar su primer punto tras empatar sin goles ante España.

El enfrentamiento promete un choque de estilos entre la táctica y disciplina con el balón de los portugueses, contra la velocidad y fortaleza física del cuadro africano. El equipo de Roberto Martínez se caracteriza por priorizar la tenencia del balón y buscar espacios por el centro del campo con ‘CR7′, mientras que el equipo del Congo prioriza la estabilidad defensiva con una línea de 5 en el fondo y con Cédric Bakambu como principal referencia ofensiva.

Posibles alineaciones del Portugal vs RD Congo | Mundial 2026, Grupo K

Portugal: Diogo Costa, Joao Cancelo, Tomás Araújo, Goncalo Inácio, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Joao Neves, Vítinha, Bernardo Silva, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo.

RD Congo: Lionel Mpasi Nzau, Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku, Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau, Yoane Wissa, Cédric Bakambu.