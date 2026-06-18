Historias que nacen fuera de la cancha

THE DREAMS COME TRUE. La historia del pequeño Santi recuerda que la gran fiesta del futbol no pertenece únicamente a quienes pisan la cancha.

Los mundiales suelen recordarse por los goles, las atajadas y los resultados que quedan grabados en la memoria de los aficionados. Sin embargo, cada edición también deja tras de sí historias que ocurren lejos de la cancha: en las tribunas, en las calles o entre los miles de fans que hacen del futbol una forma de vivir.

Una de esas historias que han marcado el pulso de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es la de Santi, un pequeño aficionado que acaparó la conversación en redes sociales por una imagen sencilla e inesperada…

Un atuendo que se volvió viral

Santi apareció con un suéter navideño verde con blancos copos de nieve y un enorme Santa Claus por el frente. El atuendo lo coronaban unos shorts blancos y botitas rojas luminosas.

En un torneo deportivo que reúne a millones de personas alrededor de una misma pasión, fue precisamente esa espontaneidad la que convirtió a Santi en una de las estampas más comentadas de los primeros días del Mundial, por su autenticidad para apoyar al equipo contra viento y marea.

El regalo del goleador mexicano

Lo que parecía una anécdota pasajera pronto encontró una continuación sorprendente. La historia llegó hasta Santiago Giménez, delantero de la Selección Nacional de México y embajador de Rexona, quien junto a esta marca de cuidado personal obsequiaron al pequeño Santi un boleto doble para asistir al partido entre México y República Checa, que ocurrirá el próximo miércoles 24 de junio.

Así, cada Mundial tiene sus protagonistas inesperados que consiguen permanecer porque representan algo más profundo: la ilusión de estar ahí, de sentirse parte de un momento histórico y de encontrar una manera propia de expresar el apoyo a un equipo.

La esencia de la fiesta mundialista

La historia del pequeño Santi recuerda que la gran fiesta del futbol no pertenece únicamente a quienes pisan la cancha. También es de quienes llenan las gradas, siguen los partidos desde casa o encuentran formas únicas de mostrar su entusiasmo.

En esta historia, todo comenzó con un suéter navideño… hoy, esa suerte y pasión llevarán al pequeño Santi y su mamá al Estadio Ciudad de México a disfrutar de una experiencia que para ellos será inolvidable.