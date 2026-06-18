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Un suéter navideño, un goleador mexicano y un boleto al estadio: la historia del pequeño Santi en este Mundial

Historias que nacen fuera de la cancha

Por Redacción Crónica
THE DREAMS COME TRUE. La historia del pequeño Santi recuerda que la gran fiesta del futbol no pertenece únicamente a quienes pisan la cancha.

Los mundiales suelen recordarse por los goles, las atajadas y los resultados que quedan grabados en la memoria de los aficionados. Sin embargo, cada edición también deja tras de sí historias que ocurren lejos de la cancha: en las tribunas, en las calles o entre los miles de fans que hacen del futbol una forma de vivir.

Una de esas historias que han marcado el pulso de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es la de Santi, un pequeño aficionado que acaparó la conversación en redes sociales por una imagen sencilla e inesperada

Un atuendo que se volvió viral

Santi apareció con un suéter navideño verde con blancos copos de nieve y un enorme Santa Claus por el frente. El atuendo lo coronaban unos shorts blancos y botitas rojas luminosas.

En un torneo deportivo que reúne a millones de personas alrededor de una misma pasión, fue precisamente esa espontaneidad la que convirtió a Santi en una de las estampas más comentadas de los primeros días del Mundial, por su autenticidad para apoyar al equipo contra viento y marea.

El regalo del goleador mexicano

Lo que parecía una anécdota pasajera pronto encontró una continuación sorprendente. La historia llegó hasta Santiago Giménez, delantero de la Selección Nacional de México y embajador de Rexona, quien junto a esta marca de cuidado personal obsequiaron al pequeño Santi un boleto doble para asistir al partido entre México y República Checa, que ocurrirá el próximo miércoles 24 de junio.

Así, cada Mundial tiene sus protagonistas inesperados que consiguen permanecer porque representan algo más profundo: la ilusión de estar ahí, de sentirse parte de un momento histórico y de encontrar una manera propia de expresar el apoyo a un equipo.

La esencia de la fiesta mundialista

La historia del pequeño Santi recuerda que la gran fiesta del futbol no pertenece únicamente a quienes pisan la cancha. También es de quienes llenan las gradas, siguen los partidos desde casa o encuentran formas únicas de mostrar su entusiasmo.

En esta historia, todo comenzó con un suéter navideño… hoy, esa suerte y pasión llevarán al pequeño Santi y su mamá al Estadio Ciudad de México a disfrutar de una experiencia que para ellos será inolvidable.

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