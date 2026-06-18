Mundial 2026: ¿Son necesarias las pausas de hidratación? Esto piensa Javier Aguirre

Javier Aguirre Javier Aguirre ya tiene listo a su 11 titular para el juego ante Corea del Sur. (EFE)

En el Mundial 2026 las pausas de hidratación se han vuelto un must en dos periodos del partido, a algunos aficionados no les ha caído del todo bien, pero otros piensan lo contrario, como Javier ‘Vasco’ Aguirre, quien no ve con malos ojos está acción en el terreno de juego.

¿Qué piensa Javier Aguirre sobre las pausas de hidratación?

El DT de la Selección Mexicana dio su punto de vista sobre las pausas de hidratación, las cuales ve bien debido al calor que hace en algunas sedes, más no en otras como la CDMX, donde las lluvias azotan la capital mexicana desde hace varios días.

Javier Aguirre sabe que la Selección Mexicana tiene un reto ante Corea del Sur y también se dio tiempo de dar su opinión sobre la pausa de hidratación, ya que las televisoras las han utilizado para sus pausas comerciales.

Pero a pesar de eso, el ‘Vasco’ agradece tener un momento para hablar de cerca con todos sus futbolistas y tener un momento de pausa para realizar cambios tácticos en el partido.

“Realmente creo que aprovechamos el reglamento, no te dejan entrar al campo, pero si te dejan que reciban las indicaciones, ya lo hemos hecho en otros países. Aprovechas para corregir, no creo que nos venga mal a los entrenadores, le llamas a un jugador y corriges, dentro del reglamento, nosotros intentamos, aparte de la hidratación, dar un mensaje, o una indicación. Hay tanta evolución tecnológica, que desde arriba te van mandando mensajes, no está mal”, explicó Javier Aguirre.

El famoso ‘Cooling Break’ ha estado en el ojo del huracán, ya que para algunos críticos es más una pausa de publicidad que un movimiento para ayudar a los jugadores en el partido.

Por otra parte, el estratega también dio su punto de vista sobre los empates que tuvieron la mayor parte de las potencias en su primer partido, algo inusual en un torneo de este tipo.

“No gana España, Uruguay y Brasil, es muy complicado ganar, Haití mismo le hace partido a Escocia. Croacia... me acaban de decir que Panamá perdió en el último instante. Es la igualdad. La cifra de 48 equipos, salvo a Alemania, todos los demás partidos, será muy complicado, todos los equipos van progresando, hemos visto o nada de Cabo Verde. Marruecos le hace un partidazo a Brasil, ciertamente es lo que más me ha gustado y sorprendido”, puntualizó.

¿A qué hora será y dónde ver el México vs. Corea del Sur?

Hoy, México enfrenta a Corea del Sur en un partido clave, ya que un triunfo los colocaría en la siguiente ronda al sumar seis puntos en el Grupo.

El duelo será en punto de las 19:00 horas, tiempo del Centro de México y será televisado a través de Azteca 7, Canal 5, VIx y Vix+ con el paquete del Mundial.