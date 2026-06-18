La primera lesión escalofriante del Mundial 2026 se dio en el Canadá vs. Qatar

Ismaël Koné El jugador canadiense salió en camilla (EFE)

El Mundial 2026 vivió una de sus imágenes más impactantes durante el encuentro entre Canadá y Qatar. En un torneo que apenas comienza a definir a sus primeros clasificados, una acción ocurrida en la segunda mitad encendió las alarmas dentro y fuera del terreno de juego por la aparente gravedad de la lesión sufrida por el mediocampista canadiense Ismaël Koné.

¿Cómo fue la lesión de Ismaël Koné?

La acción ocurrió al minuto 51 sobre el sector izquierdo del mediocampo. Ismaël Koné y el qatarí Assim Madibo fueron a disputar una pelota dividida cuando el futbolista canadiense terminó tendido sobre el césped.

La reacción fue inmediata, jugadores al ver la magnitud de la fractura rodearon Koné. Integrantes del cuerpo médico ingresaron rápidamente para atender al mediocampista.

Los médicos decidieron inmovilizar una de las piernas de Koné antes de retirarlo del terreno de juego. La afición del estadio lo despidió con aplausos.

La transmisión oficial de la FIFA decidió no pasar repeticiones de la lesión.

¿Quién lesionó a Ismaël Koné?

Mientras los servicios médicos trabajaban sobre el campo, el equipo arbitral inició la revisión de la jugada.

Inicialmente, Assim Madibo había recibido tarjeta amarilla por la acción. Sin embargo, la intervención del VAR llevó al árbitro a revisar nuevamente la jugada desde el monitor ubicado a un costado del terreno.

Tras observar las repeticiones disponibles, el silbante modificó su determinación inicial. La amonestación quedó sin efecto y fue sustituida por una tarjeta roja directa.

Hasta el momento no existe un parte médico oficial que detalle la condición del mediocampista canadiense. Sin embargo, aparentemente se trata de una fractura de tibia y peroné.