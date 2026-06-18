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El Tri busca su segundo triunfo que le ayude a amarrar su pase a la siguiente fase.

México vs. Corea del Sur: Sigue el Min X Min EN VIVO del segundo partido del Tri

Por Redacción Crónica
Selección Mexicana La Selección Mexicana ya está lista para encarar el duelo ante Corea del Sur. (@MiSelecci)

18:30 hrs: El Tri ya está en el Estadio Guadalajara y así fue su llegada.

Esta es la playera que lucirá el Tri hoy ante Corea del Sur. ¡Chulada!

18:05 hrs: El ‘Vasco’ Aguirre ya dio a concoer el 11 titular.

Aquí puedes ver la alineación del Tri ante Corea del Sur.

17:50 hrs: Desde temprano, miles de aficionados ya llegaron al Estadio Guadalajara para evitar el intenso tráfico de la zona.

17:36 hrs: El Estadio Guadalajara ya luce algunos curiosos personajes en su alrededores antes del partido.

El Pato Merlín es la mascota no oficial más querida del Mundial 2026, su fama ya trasciende a otros países.

El Tri llega con la baja de César Montes por lo que el ?Vasco’ Aguirre deberá de realizar algunos cambios en la alineación.

Muy buenas tardes amigos del Diario La Crónica de Hoy. Mëxico enfrenta a su similar de Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

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