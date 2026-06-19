Brasil vs Haití: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la transmisión del partido del Mundial 2026

Brasil vs Haití Brasil buscará su primera victoria del Mundial 2026 en este arranque de la Jornada 2 del Grupo C, mientras que Haití peleará su permanencia en el torneo.

El Mundial FIFA 2026 apenas está comenzando y la experiencia apasionada de la afición mexicana no termina con el triunfo del Tricolor ante la selección surcoreana 0-1 la noche de ayer jueves, sino que continuará en la nueva ronda de partidos en los grupos restantes de la primera fase del torneo, siendo el enfrentamiento de Brasil vs Haití uno de los más esperados de la semana, ya que la Canarinha buscará su primera victoria para escalar en su sector en esta Jornada 2.

Por su parte, la selección de Haití tuvo también un debut complicado al perder 1-0 ante Escocia, por lo que el encuentro de hoy definirá su permanencia en la competencia, convirtiendo el partido en una pieza clave del Grupo C de esta Copa del Mundo 2026.

Brasil vs Haití: ¿dónde y a qué hora se llevará a cabo el partido de la Jornada 2 del Grupo C en el Mundial 2026?

Al tratarse del primer Mundial de la FIFA en ser albergado por tres países diferentes, el duelo Brasil vs Haití se llevará a cabo en el Estadio de Filadelfia en Pensilvania, Estados Unidos, a las 20:30 horas, tiempo local, por lo que la hora programada para México será a las 18:30 horas, tiempo del centro de del país.

VAMOS COM TUDO! 🫵💪



Chegamos na Filadélfia e HOJE É DIA DE BRASIL! 🇧🇷



Logo mais, às 21:30h (Brasília), seguimos para mais uma etapa do nosso caminho para a glória eterna contra o Haiti. #BateNoPeito



ISSO É BRASIL! VAMOS ACREDITAR! 💚💛 pic.twitter.com/gVoCQDmRPw — brasil (@CBF_Futebol) June 19, 2026

En regiones al sur de América, como Argentina y Brasil, el encuentro se dará a las 21:30 horas de este viernes 19 de junio.

Brasil y Haití forman parte del Grupo C en la Fase de Grupos de este Mundial de Futbol 2026, compartiendo sector con Escocia y Marruecos, quienes van a la cabeza.

¿Dónde ver EN VIVO desde México el partido Brasil vs Haití del Mundial 2026?

Desde terreno mexicano, podrás seguir este ansiado inicio a las 18:30 horas a través de los siguientes canales y plataformas de streaming:

Televisión abierta: Azteca 7, Canal 5, TUDN.

Azteca 7, Canal 5, TUDN. Streaming: Azteca Deportes Web, ViX Premium (Pase Mundial 2026).

El torneo de futbol tendrá este 2026 la primera edición más grande en la historia de los Mundiales, por lo que esta semana inició apenas la Jornada 2 de la Fase de Grupos y, con ella, los resultados que definirán la siguiente etapa de la competencia.

Debido a ello, no querrás perderte a tus selecciones preferidas durante esta fase clave en cada uno de los grupos, siendo el Brasil vs Haití el encuentro donde la escuadra caribeña peleará su permanencia en la Copa FIFA 2026; ¿dará una sorpresa sin precedentes o Brasil reclamará su título como potencia del futbol...?