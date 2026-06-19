¿Habrá homenaje para Guillermo Ochoa en el Azteca? Javier Aguirre podría cambiar su alineación para el México vs República Checa

Memo Ochoa en el Mundial 2026 El portero podría participar en su última Copa del Mundo. (cuartoscuro)

¡Memo Ochoa podría darnos su último juego en un Mundial! El próximo partido contra la República Checa nos dará cambios de alineación interesantes y posiblemente rinda homenaje al amado portero.

¿Guillermo Ohoa como titular?

Tras la victoria de México contra Corea del Sur, el tricolor tiene su lugar asegurado en la fase eliminatoria del Mundial 2026. Esto permitirá que en el tercer partido contra República Checa Javier Aguirre pueda experimentar con la alineación, y uno de los cambios posibles más hablados es la participación de Guillermo Ochoa como portero titular.

En los dos últimos partidos, vimos a Raúl “Tala” Rangel demostrar por qué se ganó el puesto de portero titular en esta selección. Particularmente ayer contra Corea del Sur, la actuación del portero fue clave para evitar un empate con la selección coreana. El arquero de 26 años será quien defienda a México en la fase eliminatoria.

Aún así, muchos claman por ver al guardametas estrella Guillermo Ochoa jugar en lo que posiblemente sea el último partido que dispute en una Copa del Mundo.

Paco Memo Ochoa es de los poco jugadores en cancha este año que ha asistido a todos los mundiales desde Alemania 2006. A él se suman Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Luka Modrić.

De ser así, el partido marcaría la cuarta ocasión que el portero sale a cancha como titular y el sexto mundial en el que participa. En total, el tapatío ha jugado 11 partidos con la selección mexicana. Él mismo ha declarado que esta será la última ocasión en que juega el campeonato, por lo que un último partido en el Coloso de San Úrsula ante la afición mexicana sería la manera perfecta de despedirse.

México se enfrentará a la República Checa el próximo miércoles 24 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México.