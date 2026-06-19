Partidos del Mundial 2026: horarios y enfrentamientos de hoy, viernes 19 de junio

Mundial 2026 La semana cierra con cuatro partidos y la posibilidad de tener nuevos clasificados a dieciseisavos de final en el torneo.

La segunda jornada de la fase de grupos en la Copadel Mundo continúa con una cuádruple cartelera que promete grandes emociones. El máximo ganador de la historia, Brasil, buscará su primera victoria de este torneo cuando enfrente a Haití. Por su parte, los Estados Unidos podrían convertirse en el segundo equipo en asegurar su lugar en la siguiente ronda luego de que México se quedara con el liderato del Grupo A.

Este 18 de junio, el Mundial 2026 comenzó su segunda ronda de la fase de grupos y ya tenemos al primer clasificado a la siguiente ronda. La Selección Mexicana se impuso a Corea del Sur y con esto ya tiene asegurado su boleto a la siguiente ronda. También, vimos historia con la victoria de Canadá ante Catar, por lo que los de la ‘Hoja de Maple’ lograron su primera victoria en la historia de las Copas del Mundo. Ahora, es el turno del otro anfitrión de poner en alto al futbol de Norteamérica.

Partidos y horarios del Mundial 2026 | viernes 19 de junio

Partidos Mundial 2026 | viernes 19 de junio Así se jugarán los cuatro partidos en el día 15 de competencia de esta Copa del Mundo. (Juan Carlos Navarro)

Estados Unidos vs Australia | 13:00 horas (CDMX)

El equipo de las Barras y las Estrellas tuvieron uno de los mejores inicios de competencia luego de una victoria de 4-1 en la cancha del SoFi Stadium. El cuadro estadounidense mostró una de sus mejores versiones en las Copas del Mundo y ahora quiere mantener el ritmo actual. Los dirigidos por Mauricio Pochettino podrían tener un escenario similar al de México: si sus rivales de grupo empatan, ellos podrían amarrar el liderato de grupo con una victoria. No obstante, esta oportunidad también estaría disponible para Australia, quienes también ganaron su primer enfrentamiento y hoy quieren conseguir una nueva sorpresa para poder incrementar sus posibilidades de estar en los dieciseisavos de final.

Escocia vs Marruecos | 16:00 horas (CDMX)

Los europeos se encuentran liderando el Sector C después de comenzar el torneo con una victoria. Sin embargo, los vigentes campeones del futbol africano prometen ser una prueba más dura para los escoceses. Los del ‘Ejército de Tartán’ saben que tienen en sus propias manos la oportunidad de llegar a una fase de eliminación directa si ganan esta tarde, algo que nunca en su historia han podido conseguir. Por su parte, los ‘Leones del Atlas’ han demostrado que lo hecho en Qatar 2022 no fue ninguna casualidad y que siguen trabajando para llegar a la élite del futbol internacional.

Brasil vs Haití | 18:30 horas (CDMX)

La cinco veces campeona del mundo regresa a la actividad enfrentando a un rival caribeño y apareciendo como gran favorito. Un golazo de Vinicius rescató el empate para la ‘canarinha’ en su presentación, ahora están obligados a encontrar los tres puntos si no quieren comprometer seriamente su clasificación rumbo a la jornada final del torneo. En frente, el rival será uno de los equipos debutantes, Haití, que a pesar de su derrota, sorprendió a propios y extraños con su nivel de competitividad y que ahora tendrá la oportunidad de sorprender al mundo entero en lo que podría ser su primer empate o victoria en la historia del torneo.

Turquía vs Paraguay | 21:00 horas (CDMX)

¿Será este el primer duelo de eliminación de la Copa del Mundo? Ambos equipos vienen de perder en sus respectivas presentaciones, por lo que una nueva derrota podría significar una posible eliminación de este torneo. A pesar de que habrá terceros lugares clasificados, ni Turquía ni Paraguay quieren perder puntos y tendrán la obligación de salir a ganar. El cuadro europeo fue sorprendido por los contragolpes y eficiencia de los Australianos, mientras que los Guaranís no tuvieron respuesta para el juego de conjunto de los estadounidenses.