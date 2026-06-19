Jhonatan Narváez gana la etapa tres del Tour de Suiza

Tour de Suiza - Etapa 3. Jhonatan Narváez del equipo UAE Team Emirates-XRG levanta los brazos al cruzar la meta en su primera victoria en el Tour de Suiza. (GIAN EHRENZELLER/EFE)

El ecuatoriano Jhonatan Narváez brilló este viernes al adjudicarse la tercera etapa del Tour de Suiza 2026, disputada sobre 157,4 kilómetros con llegada en Bad Ragaz.

Narváez, quien es parte del equipo del UAE Team Emirates del líder indiscutible, el esloveno Tadej Pogačar, llegó al Tour de Suiza tras haber ganado tres etapas en el Giro de Italia en mayo.

La jornada estuvo marcada por las intensas lluvias y tormentas que afectaron el desarrollo de la competencia e incluso provocaron problemas en la señal televisiva durante el tramo final.

Narváez protagonizó una larga escapada junto con el belga Xandro Meurisse, con quien logró mantenerse al frente de la carrera pese a la persecución del pelotón.

En los metros finales, el corredor del UAE Team Emirates fue más rápido en el sprint y consiguió su primera victoria en la presente edición de la ronda suiza, la decimonovena de su carrera profesional.

El triunfo confirma el gran momento del ciclista ecuatoriano, que regresó esta temporada tras superar la fractura de dos vértebras sufrida en enero.

Gracias a esta victoria, Narváez escaló al noveno lugar de la clasificación general, donde se encuentra a 4 minutos y 57 segundos del líder Tadej Pogacar.

Por otra parte, Richard Carapaz finalizó la etapa en la posición 28, dentro del grup

El corredor del EF Education-EasyPost se mantiene como el mejor ubicado de los ecuatorianos en la clasificación general, ocupando el segundo lugar a 2 minutos y 50 segundos del líder, el

La contrarreloj individual de 23 kilómetros prevista para este sábado será una prueba clave en la lucha por el título del Tour de Suiza. (D)