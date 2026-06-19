Selección de Argelia presentará queja a la FIFA por el arbitraje ante Argentina: ¿Debieron haber expulsado a Messi?

¿Era roja? Piden investigar falta de Messi. (EFE)

La Selección de Argelia ha presentado una queja ante la FIFA por el arbitraje en su partido contra Argentina, en el cual perdió 3-0. Argumenta que hubo dos faltas que los árbitros pasaron por alto, incluida una de Lionel Messi.

¿Qué hizo Messi en el partido entre Argentina y Argelia?

En el minuto 30, Lionel buscó recuperar la pelota de Aïssa Mandi en la zona del equipo argelino. El jugador argentino se abalanzó por detrás de Mandi, tomándolo de los hombros y pisando su pantorrilla derecha con el pie izquierdo en el proceso. El argelino cayó al piso, sujetándose la pierna.

La infracción fue marcada por el árbitro central, pero debido a la gravedad de la misma muchos estuvieron insatisfechos de que no se le otorgara una tarjeta amarilla o roja al argentino. El incidente ya no se revisó a fondo y el juego continuó.

La imagen de la planta del pie de Messi golpeando la pantorrilla de Mandi se ha vuelto viral. Muchos también levantaron acusaciones de corrupción contra el árbitro principal del partido, el polaco Szymon Marciniak, debido a que fue él quien pitó la ultima final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia, donde la Albiceleste se llevó el campeonato.

¿Qué hizo la selección argelina sobre la presunta falta de Messi?

Este viernes, la Federación Argelina de Fútbol (FAF) ha solicitado a la FIFA que se revise el arbitraje del partido contra Argentina. Señala la falta que de Mandi pero también un codazo de Alexis Mac Allister a Ibrahim Maza en el minuto 74 que no fue sancionado.

La FIFA no ha respondido a la solicitud. Este tipo de reclamos por lo general no conducen a grandes sanciones, pero debido a la viralidad de la falta y el hecho de que una sanción a Messi podría desfavorecer considerablemente a los argentinos, se espera que al menos se haga una investigación y se anuncie un veredicto.