Argentina vs Austria: horario, canal de transmisión, cómo y dónde ver a Messi en el Mundial 2026

Argentina vs Austria | Mundial 2026 El ganador de este partido asegurara su lugar como líder general del Grupo J a los dieciseisavos de final.

La segunda jornada de la fase de grupos continúa en este inicio de semana con un partido que podría convertirse en historia pura de las Copas del Mundo. Los vigentes campeones del torneo, Argentina, se presentan de nueva cuenta para buscar amarrar su pase a la siguiente ronda y seguir en su carrera por la defensa del título. Luego de su hat-trick para iniciar con el pie derecho, Lionel Messi está a sólo un gol de llegar a las 17 anotaciones en Mundiales, un hito nunca antes visto y que el astro albiceleste podría alcanzar hoy mismo para seguir acrecentando su leyenda.

Para este lunes 22 de junio, los Grupos I y J tendrán su segunda jornada de actividades. El partido estelar será el duelo entre Noruega y Senegal, mismo que podría tener implicaciones directas con la Selección Mexicana, ya que el tercer lugar de este sector podría medirse al equipo mexicano. Antes de esto, los ojos del mundo estarán puestos en Argentina y particularmente en Lionel Messi, quien está muy cerca de superar la cifra récord de goles para un solo futbolista en toda la historia de las Copas del Mundo.

¿A qué hora se juega el Argentina vs Austria? | Mundial 2026, Grupo J

Este partido arrancará a las 11:00 horas (CDMX) de este lunes 22 de junio en la cancha del Dallas Stadium

¿En qué canal ver el Argentina vs Austria? | Mundial 2026, Grupo J

La transmisión de este partido será exclusiva de Vix Premium a través del Pase Mundial 2026

¿Cómo ver en app el Argentina vs Austria? | Mundial 2026, Grupo J

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Previa del Argentina vs Austria | Mundial 2026, Grupo J

Con el nuevo criterio de desempate de enfrentamientos directos, el partido inicial de este día se convierte en un partido por el liderato general de este sector. El vencedor de este duelo estará amarrando automáticamente su lugar en los dieciseisavos de final sin importar lo que suceda en la tercera jornada, lo que lo convierte en un enfrentamiento de mayor importancia para ambas escuadras.

Los actuales campeones del Mundo iniciaron con el pie izquierdo...el de Messi, quien marcó tres goles para guiar la victoria ante Argelia en la cancha del Kansas City Stadium. El delantero del Inter de Miami logró alcanzar a Miroslav Klose como el máximo anotador en la historia de las Copas del Mundo. Ahora, sólo necesita un tanto más para poder llegar a 17 y lograr lo nunca antes visto para colocarse en la cima en solitario.

Por su parte, Austria vine de derrotar a Jordania, uno de los debutantes de este certamen. Los europeos dieron un paso al frente y se quedaron con los tres primeros puntos. Ahora, tienen la posibilidad de conseguir una sorpresa y quedarse con el primer puesto y regresar a una fase de eliminación por primera vez desde 1982. El cuadro que dirige Ralf Rangnick cuenta con jugadores experimentados como David Alaba, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, entre otros.