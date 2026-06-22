Haaland impone ley y Noruega sobrevive al drama

INTENSO. EL goleador Noruego impuso condiciones. (David Leah/MEXSPORT)

Noruega pegó primero y marcó el rumbo del partido. Tras un inicio equilibrado, el equipo europeo comenzó a inclinar la cancha hasta que al minuto 43 apareció Marcus Pedersen, quien definió dentro del área para el 1-0 antes del descanso.

Pese a los intentos de Senegal, liderados por Sadio Mané y Ismaïla Sarr, el conjunto africano careció de claridad en los últimos metros, mientras que los noruegos resistieron con orden.

HAALAND DESATA LA VENTAJA

El complemento arrancó con todo para los escandinavos. Apenas al 48’, Erling Haaland aumentó la diferencia tras un contragolpe comandado por Martin Ødegaard, firmando el 2-0 que parecía definitivo.

Aunque Senegal reaccionó rápido con un gol de Ismaïla Sarr al 53’, el propio Haaland volvió a aparecer al 58’ para marcar el 3-1, confirmando su papel como figura del encuentro.

REACCIÓN AFRICANA Y CIERRE DE INFARTO

Lejos de rendirse, Senegal adelantó líneas y comenzó a presionar. Con cambios ofensivos y mayor intensidad, metió en problemas a una Noruega que empezó a ceder terreno en los minutos finales.

El premio llegó en tiempo añadido, cuando Sarr firmó su doblete al 90+3’ para colocar el 3-2 y encender el cierre. En los últimos instantes, los africanos rozaron el empate con un cabezazo que se fue por encima del arco, en medio de un asedio total.

VICTORIA SUFRIDA, PERO CLAVE

El silbatazo final confirmó el triunfo de Noruega, que supo capitalizar sus momentos y resistir en el cierre.

Con Haaland como estandarte y una ofensiva letal en momentos clave, los europeos suman una victoria vital, mientras que Senegal deja buenas sensaciones, pero paga caro sus desconcentraciones defensivas.