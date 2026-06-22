¡“Lumumba” ya está en Jalisco! El aficionado de RD Congo tendrá su primera aparición mundialista en el Estadio Guadalajara

¡Lumumba en México! El aficionado de la selección congoleña estará mañana en el Estadio Akron. (@MenInBlazers en X)

“Lumumba Vea”, el más grande aficionado de la Selección de República del Congo, ha llegado a Guadalajara para el siguiente partido del Mundial 2026. El equipo del grupo I disputará su segundo partido en el estadio Akron.

¿Quién es “Lumumba”, el aficionado de R.D. Congo que le trae suerte al equipo?

Michel Kuka Mboladinga es un hincha de la selección de futbol de R.D. Congo que se caracteriza por ver los partidos de su selección parado sobre un banco y con la mano derecha levantada, sin inmutarse. Permanece así durante la duración completa de los partidos.

Su icónico gesto viene del revolucionario congolés Patrice Lumumba, quien era un activista anticolonial que luchó por independizar al Congo de la ocupación de Bélgica. Un año después de tener éxito en su lucha, fue derrocado y asesinado en un complot de la CIA. Se convirtió en un héroe nacional del Congo.

En Kinshasa existe una estatua que conmemora al líder independentista. El monumento es una representación de bronce del Lumumba con la mano derecha alzada. Es esta estatua y su significado de resistencia a la cual Mboladinga rinde tributo durante los partidos y es por eso que se le ha apodado “Lumumba Vea” (“vea” significa “vive” en el idioma lingala).

Los Leopardos personalmente quisieron invitar al estoico fanático al primer Mundial que disputa la selección. La delegación del equipo aceptó, por lo que “Lumumba” forma parte de la afición oficial del equipo y todo su viaje ha sido pagado por el gobierno de su país.

¡Lumumba Vea ya está en Guadalajara! ¡Qué alegría! pic.twitter.com/0jveAczjU8 — Rodolfo Landeros 🇲🇽 (@RodolfoLanderos) June 22, 2026

¿Estuvo “Lumumba” en partido de R.D. Congo contra Portugal?

El encanto de las gradas estuvo presente en Houston para el juego entre su selección y Portugal. En dicho enfrentamiento muchos esperaban la victoria de Portugal, puesto que es una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial. Sin embargo, el partido concluyó en un empate 1-1.

Ahora, la estatua ha llegado a Guadalajara. Esto después de que tuviera problemas para ingresar a México antes del Mundial, justamente al partido de clasificación entre Congo y Jamaica que se celebró en el Estadio Akron. Esta vez, el congoleño logró llegar sin problemas a la capital jalisciense.

Veremos si la misma suerte que le otorgó el aficionado a su equipo después del enfrentamiento contra Portugal resulta en un marcador favorable contra Colombia, que en su último partido superó a Uzbekistán por 3-1, en el partido que se llevará a cabo este martes 23 de junio a las 20:00 horas.