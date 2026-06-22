México vs Chequia: ¿Qué jugadores faltan de la Selección Mexicana por tener minutos este Mundial?

México vs Chequia Con el boleto asegurado, Javier Aguirre podría realizar múltiples cambios en la alineación.

La Selección Mexicana ya se prepara para disputar su tercer y último partido de la fase de grupos ante República Checa este próximo miércoles 24 de junio. Ubicado como líder del Grupo A, el Tri puede afrontar con mayor tranquilidad este compromiso, ya que tiene asegurado su pase a los dieciseisavos de final independientemente del resultado que obtenga en su próximo encuentro.

Con la clasificación prácticamente asegurada, todo indica que habrá margen para que Javier Aguirre realice varios cambios en el once inicial, dando oportunidad a jugadores que han tenido pocos o ningún minuto durante el torneo.

Posibles cambios para el partido entre México y Chequia

Ya circulan en redes sociales algunas posibles alineaciones para el próximo partido, considerando la opción de realizar rotaciones en varias posiciones.

EL XI PROBABLE DE MÉXICO 🚨🇲🇽



Así saldría México para enfrentar a Republica Chequia según 365Scoresmx



📌 Partido de trámite donde Javier Aguirre dará minutos a varios jugadores y un homenaje a Ochoa



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A diferencia del anterior encuentro con Corea del Sur, se esperan los siguientes intercambios en la cancha:

Delanteros

Armando “La hormiga” González por Raúl Jiménez.

González por Raúl Jiménez. Alexis Vega por Julián Quiñones.

por Julián Quiñones. César “El chino” Huerta por Roberto Alvarado.

Mediocampistas

Gilberto Mora por Brian Gutiérrez.

por Brian Gutiérrez. Obed Vargas por Erik Lira.

Defensas

Mateo Chávez por Jesús Gallardo.

por Jesús Gallardo. Israel Reyes por Jorge Sanchez.

Arqueros

Guillermo Ochoa por Raúl Rangel.

En específico, se especula que la participación de Guillermo “Memo” Ochoa podría tener un carácter especial, luego de que anunciara que se retirará de manera definitiva al finalizar el Mundial 2026.

Jugadores que faltan en el terreno de juego

Además del posible debut mundialista de Mateo Chávez y Guillermo Ochoa, todavía quedan futbolistas que no han tenido participación en el torneo. Entre ellos se encuentran el delantero Guillermo Martínez y el guardameta Carlos Acevedo.

Se espera que ambos puedan ser considerados para los próximos compromisos, especialmente ahora que México ya aseguró su presencia en la fase de eliminación directa. En caso de mantener el liderato del Grupo A, el Tri se enfrentaría en dieciseisavos de final a uno de los mejores terceros lugares provenientes de los grupos C, E, F, H o I.