Trevor Bauer regresa a los Diablos Rojos: ¿por qué fue “cancelado” en la MLB de Estados Unidos?

Trevor Bauer Los Diablos Rojos del México confirmaron que el lanzador estadounidense Trevor Bauer volverá oficialmente para la segunda mitad de la temporada 2026 de la LMB.

La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) fue sacudida este mañana tras el anuncio de que el lanzador estaodunidense Trevor Bauer volverá a los Diablos Rojos del México para la segunda mitad de la temporada 2026.

Durante su primera etapa en el equipo, Bauer se convirtió en un completo ídolo que contribuyó no únicamente a la reconquista de la victoria del México en 2024, sino también fue pieza clave en una de las campañas más exitosas de la organización escarlata, dejando detrás un alto impacto comercial.

El ansiado regreso de Trevor Bauer al montículo del Estadio Alfredo Harp Helú sacudió a la afición capitalina al significar un auténtico “as” al cuerpo de abridores esta segunda mitad de la temporada, tras haberse desempeñado en el beisbol japonés y una liga independiente estadounidense.

¿Por qué Trevor Bauer fue despedido de los Dodgers de Los Ángeles?

En los últimos años, la carrera profesional del lanzador sufrió complicaciones tras una acusación de agresión sexual en 2021, después de que una mujer de San Diego presentara una orden de restricción en su contra y le acusara de presunto abuso sexual.

A pesar de que Bauer sostuvo en distintas ocasiones que no cometió delito alguno y que los encuentros señalados por la mujer fueron consensuados, tuvo que enfrentar la suspensión de 194 juegos (la más larga en su historia por violar la política de violencia doméstica y agresión sexual) impuesta por la Major League Baseball, siendo despedido por los Dodgers de Los Ángeles a comienzos del 2023.

“Ahora que se ha completado el proceso y después de una cuidadosa consideración, hemos decidido que él ya no será parte de nuestra organización”, fue el comunicado emitido; la decisión de destituirlo costó al equipo el pago de $22.5 millones de dólares de salario del año de despido.

Posteriormente, el jugador presentó una contrademanda a la mujer de San Diego durante abril de 2024 por fraude criminal. Para junio de 2025, Trevor Bauer fue absuelto oficialmente, sin embargo, la MLB mantuvo el veto informal y el lanzador no ha vuelto a las Grandes Ligas desde entonces, expandiendo su carrera profesional a circuitos internacionales como Japón y México, equipo al que volverá este 2026.

Trayectoria de Trevor Bauer en el beisbol internacional

Bauer pisó el montículo del Estadio Alfredo Harp Helú durante el año 2024 bajo un contrato corto de cinco juegos, entre los que se incluyó el juego de exhibición contra los Yankees de New York, no obstante, la cálida bienvenida y el apoyo de la afición lo motivaron a extender su estancia durante toda la campaña, liderando a los Diablos a romper una sequía de diez años sin títulos en la Serie del Rey.

En su meta de volver a las Grandes Ligas, Bauer mantuvo los reflectores internacionales al continuar su carrera en circuitos exteriores, siendo una de sus paradas la Liga Japonesa de Beisbol Profesional (NPB) al militar con los Yokohama DeNA BayStars durante el año 2025.

Para comienzos de este 2026, el lanzador volvió a suelo de su país natal al integrarse a los Long Island Ducks, equipo de la Atlantic League (liga independiente) en Estados Unidos.

No obstante, la directiva escarlata en la Liga Mexicana de Beisbol concretó el retorno de Bauer a su cuerpo de lanzadores tras un acuerdo en el que los Long Island Ducks cedió los derechos profesionales.

De acuerdo con la programación de los Diablos Rojos del México, el debut oficial de Trevor está previsto a partir de la serie del 3 de julio contra los Piratas del Campeche en la capital del país.