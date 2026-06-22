Tabla de Goleo Mundial 2026 actualizada: ¿quién va cómo líder al momento? Con Messi liderando, conoce quiénes son los mayores goleadores del Mundial 2026 al momento (EFE)

Esta tarde, con un doblete, Lionel Messi le otorgó la victoria a Argentina sobre Austria y con eso se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales. Sin embargo, en esta Copa del Mundo 2026, se conoce quiénes lo acompañan como los mayores goleadores de este torneo.

Atrás de Lionel Messi se encuentra Kylian Mbappé, quien está a dos goles (si Messi no suma más) de convertirse en el nuevo máximo goleador en la historia de los Mundiales, y Erling Haaland, quien este 22 de junio le otorgó la victoria a Noruega con un doblete.

Tabla de goleo del Mundial 2026: líderes y posiciones al momento

Con Lionel Messi liderando, así va la tabla de goleo del Mundial 2026:

Lionel Messi (Argentina) con cinco goles

(Argentina) con cinco goles Kylian Mbappé (Francia) y Erling Haaland (Noruega) con cuatro goles cada uno

(Francia) y Erling Haaland (Noruega) con cuatro goles cada uno Deniz Undav (Alemania) y Jonathan David (Canadá): con tres goles cada uno

Mientras que 17 jugadores han anotado dos goles cada uno, siendo: