Tabla de Goleo Mundial 2026 actualizada: ¿quién va cómo líder al momento?

Esta tarde, con un doblete, Lionel Messi le otorgó la victoria a Argentina sobre Austria y con eso se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales. Sin embargo, en esta Copa del Mundo 2026, se conoce quiénes lo acompañan como los mayores goleadores de este torneo.
Atrás de Lionel Messi se encuentra Kylian Mbappé, quien está a dos goles (si Messi no suma más) de convertirse en el nuevo máximo goleador en la historia de los Mundiales, y Erling Haaland, quien este 22 de junio le otorgó la victoria a Noruega con un doblete.
Tabla de goleo del Mundial 2026: líderes y posiciones al momento
Con Lionel Messi liderando, así va la tabla de goleo del Mundial 2026:
- Lionel Messi (Argentina) con cinco goles
- Kylian Mbappé (Francia) y Erling Haaland (Noruega) con cuatro goles cada uno
- Deniz Undav (Alemania) y Jonathan David (Canadá): con tres goles cada uno
Mientras que 17 jugadores han anotado dos goles cada uno, siendo:
- Harry Kane (Inglaterra)
- Ayase Ueda (Japón)
- Brian Brobbey (Países Bajos)
- Cody Gakpo (Países Bajos)
- Cyle Larin (Canadá)
- Crysencio Summerville (Países Bajos)
- Daichi Kamada (Japón)
- Elijah Just (Nueva Zelanda)
- Folarin Balogun (Estados Unidos)
- Ismael Saibari (Marruecos)
- Johan Manzambi (Suiza)
- Kai Havertz (Alemania)
- Maximiliano Araújo (Uruguay)
- Matheus Cunha (Brasil)
- Mikel Oyarzábal (España)
- Yasin Ayari (Suecia)
- Vinícius Jr. (Brasil)