¿Anotará gol Cristiano Ronaldo hoy? Este es el pronóstico para el Portugal vs Uzbekistán

Cristiano Ronaldo El delantero portugués busca anotar en su sexta Copa del Mundo y romper un nuevo récord. (MIGUEL A. LOPES/EFE)

La segunda jornada de fase de grupos en la Copa del Mundo cierra este martes 23 de junio con una cuádruple cartelera de los grupos K y L. Todo comienza con el partido entre Portugal y Uzbekistán. Millones de aficionados siguen esperando a ‘El Bicho’ luego del decepcionante empate que tuvieron los lusitanos en su primer partido ante RD Congo. Ahora, los actuales campeones de UEFA Nations League necesitan llevarse los tres puntos si no quieren ponerse en una situación comprometida para la tercera y definitiva jornada de la primera fase del torneo.

Después de 48 partidos disputados hasta el momento, los goles han estado a la orden del día y varias de las grandes figuras se han hecho presentes. Lionel Messi encabeza la tabla de goleo con cinco anotaciones después de su doblete, seguido de cerca por Kylian Mbappé y Erling Braut Haaland con cuatro tantos en sus respectivas cuentas personas. Ahora, ‘El Bicho’ quiere recuperar terreno en la carrera por la Bota de Oro y convertirse en el primer y único futbolista en marcar en seis diferentes Copas del Mundo, un hito con el que quiere acrecentar su legado mientras sigue persiguiendo la marca de los mil goles en su carrera.

¿Qué probabilidad hay que Cristiano Ronaldo anote un gol contra Uzbekistán?

60% - 60.9% de anotar

De acuerdo con sitios especializados de análisis y estadísticas

Pronóstico del Portugal vs Uzbekistán

Triunfo de Portugal: 82.7%

Empate: 12.3%

triunfo de Uzbekistán: 5.0%

Análisis del Portugal vs Uzbekistán |Mundial 2026

El equipo lusitano fue una de las decepciones de la primera jornada y ahora busca dejar atrás su tropiezo ante RD Congo para sumar su primera victoria del torneo y corregir el rumbo. El equipo que dirige Roberto Martínez no ha estado muy fino frente al arco en sus partidos más recientes, incluyendo los amistosos de preparación. Ahora, se espera que el estratega español realice algunos ajustes para poder corregir esta situación con las inclusiones de Joao Féliz y de Francisco Conceição en el cuadro inicial.

En cuanto a CR7, el delantero portugués no ha estado en su mejor momento con la Selección portuguesa luego de quedarse sin marcar en los partidos de preparación rumbo a esta Copa del Mundo luego de concluir el proceso de clasificación, donde fue el máximo anotar de su equipo. Aunque el cinco veces Balón de Oro sigue fungiendo como eje de ataque principal, el esquema táctico de Martínez ha buscado concentrar el control del balón en medio campo, lo que muchas veces le dificulta al ‘Bicho’ tener oportunidades claras en el medio campo.

Por su parte, Uzbekistán viene de perder su primer partido ante Colombia, por lo que un descalabro este día los pone en un riesgo alto de quedar eliminados en la tercera jornada. El cuadro asiático sufrió en el primer encuentro al momento de tener salidas de balón y en las transiciones defensivas cuando hubo pérdidas en ataque, por lo que Fabio Cannavaro necesita mejorar la disciplina táctica en el campo y el orden para no volver a ser una víctima de sus propios errores.