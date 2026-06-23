¿Quién juega hoy? Partidos y horarios del mundial este 23 de junio

La fiebre mundialista continúa y varias de selecciones que participan en esta Copa del Mundo se disputan su pase a los dieciseisavos de final. En estas contiendas estarán jugando equipos como Portugal, Inglaterra y Colombia, que son algunos de los candidatos contemplados para llegar a la final de este gran torneo.

Este martes 23 de junio de 2026 juegan del grupo K:

Portugal y Uzbekistán

Estadio Houston, EUA

11:00 horas

Colombia y República Democrática del Congo

Estadio Guadalajara, México

20:00 horas

Los equipos perteneciente al grupo L son:

Inglaterra y Ghana

Estadio Boston, EU

14:00 horas

Panamá y Croacia

Estadio de Toronto, Canadá

17:00 horas

El encuentro entre Colombia y República Democrática del Congo, será el único partido que se podrá ver a través de la televisión abierta de México.