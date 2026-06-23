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Portugal, Inglaterra y Colombia encabezan la jornada mundialista de este martes rumbo a los dieciseisavos de final

¿Quién juega hoy? Partidos y horarios del mundial este 23 de junio

Por Ariadna Ramon
¿Quién juega hoy? Partidos y horarios del mundial este 23 de junio

La fiebre mundialista continúa y varias de selecciones que participan en esta Copa del Mundo se disputan su pase a los dieciseisavos de final. En estas contiendas estarán jugando equipos como Portugal, Inglaterra y Colombia, que son algunos de los candidatos contemplados para llegar a la final de este gran torneo.

Este martes 23 de junio de 2026 juegan del grupo K:

  • Portugal y Uzbekistán
  • Estadio Houston, EUA
  • 11:00 horas
  • Colombia y República Democrática del Congo
  • Estadio Guadalajara, México
  • 20:00 horas

Los equipos perteneciente al grupo L son:

  • Inglaterra y Ghana
  • Estadio Boston, EU
  • 14:00 horas
  • Panamá y Croacia
  • Estadio de Toronto, Canadá
  • 17:00 horas

El encuentro entre Colombia y República Democrática del Congo, será el único partido que se podrá ver a través de la televisión abierta de México.

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