¿Quién juega hoy? Partidos y horarios del mundial este 23 de junio

La fiebre mundialista continúa y varias de selecciones que participan en esta Copa del Mundo se disputan su pase a los dieciseisavos de final. En estas contiendas estarán jugando equipos como Portugal, Inglaterra y Colombia, que son algunos de los candidatos contemplados para llegar a la final de este gran torneo.
Este martes 23 de junio de 2026 juegan del grupo K:
- Portugal y Uzbekistán
- Estadio Houston, EUA
- 11:00 horas
- Colombia y República Democrática del Congo
- Estadio Guadalajara, México
- 20:00 horas
Los equipos perteneciente al grupo L son:
- Inglaterra y Ghana
- Estadio Boston, EU
- 14:00 horas
- Panamá y Croacia
- Estadio de Toronto, Canadá
- 17:00 horas
El encuentro entre Colombia y República Democrática del Congo, será el único partido que se podrá ver a través de la televisión abierta de México.