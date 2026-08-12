¡Se pelean por Santi Giménez! ¿Qué equipo de España busca fichar al mexicano

Santiago Giménez Santiago Giménez sufrió una lesión en la parte final del Mundial 2026. (Mexsport)

Santiago Giménez poco a poco se recupera de su lesión, el mexicano ya está casi listo para encarar una nueva temporada, pero lo más probable es que no sea en el Milan, ya que diversos equipos quieren sus servicios.

¿Por qué Santiago Giménez saldría del Milan?

Además, recordemos que Santiago Giménez tiene un bajón de juego, el cual le afectó en el Mundial 2026 y donde no mostró su mejor nivel, por lo que aún está en deuda con sus fans.

A pesar de esto, Santiago Gimenez se mantiene como un delantero que es deseado por múltiples equipos europeos, los cuales han mostrado interés por el mexicano.

Algunos de los equipos interesados en Santiago Giménez son la Lazio, Porto y también hay un equipo español que lo sigue de cerca, por lo que destinos le sobran al hijo del ‘Chaco’ para continuar con su carrera.

Es el Betis de España el equipo interesado en Santiago Giménez, por lo que ya sondea la cantidad que quiere el equipo por sus servicios.

¿Qué equipo español busca fichar a Santiago Giménez?

Según el Correo de Andalucía, el Betis también se interesa por los servicios de Santiago Giménez, por lo que buscan un precio justo por el mexicano.

“Santiago Giménez y Arnaud Kalimuendo son dos de los delanteros en la shortlist de la dirección deportiva del Real Betis Balompié para reforzar su ataque mediante una cesión”, se lee en el portal.

Una ventaja es que Santiago Giménez tiene pasaporte europeo, además, cuenta con las armas que necesita Manuel Pellegrini en su equipo para ser considerado.

Finalmente, Santiago Giménez tiene diversas opciones para continuar con su carrera, la más sólida parece ser el Porto de Portugal, pero la última decisión la tienen él y su agente.