Monterrey vs. Nashville SC ¿Va por TV abierta Monterrey vs. Nashville SC? Horario y transmisión de la Leagues Cup (Pexels)

Las actividades continúan este miércoles dentro de la Jornada 3 en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, donde llega uno de los partidos más grandes de esta tarde.

Un duelo imperdible que medirá cara a cara a Monterrey contra Nashville SC.

Tras la victoria conseguida frente a Inter Miami, Rayados disputará su último encuentro de esta etapa para asegurar un boleto a la fase de Cuartos de Final de la Leagues Cup midiéndose ante uno de los clubes de la MLS.

¿Cuándo y a qué hora será el partido entre Monterrey vs. Nashville SC?

El encuentro de esta noche se jugará hoy, miércoles 12 de agosto.

El balón comenzará a rodar sobre la cancha en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro de México), en lo que promete ser un choque reñido correspondiente a la tercera jornada del torneo.

¿Dónde será el partido entre Monterrey vs. Nashville SC?

El partido tendrá como sede principal el Geodis Park, ubicado en Nashville, Tennessee.

Este recinto albergará el decisivo compromiso donde Monterrey buscará su pase a los cuartos de final.

¿El partido será transmitido por TV abierta?

La respuesta que muchos aficionados estaban esperando es sí, el duelo de este miércoles será transmitido totalmente en vivo por televisión abierta a través del canal de Imagen Televisión.

De igual manera, para quienes lo prefieran, el duelo estará disponible en la plataforma de streaming Apple TV mediante el MLS Season Pass.

Posibles alineaciones

Para este importante encuentro, los equipos saltarían al campo con los siguientes jugadores:

Monterrey

Luis Cárdenas

Daniel Aceves

Víctor Guzmán

Carlos Salcedo

Luca Orellano

Óliver Torres

Jesús Corona

Orbelín Pineda

Lucas Ocampos

Diego Rossi

Hugo Cuypers

Nashville SC: