Tigres UANL: ¿Cuál es la sanción que recibiría Nahuel Guzmán por empujar a un árbitro?

Nahuel Guzmán Nahuel Guzmán empujó a un colegiado mientras discutía una jugada. (Mexsport)

Nahuel Guzmán es famoso por sus múltiples escándalos que tiene su carrera, además, en el partido ante el Vancouver Whitecaps, el arquero fue expulsado y aparte, fiel a su estilo, empujó a un árbitro, por lo que eso le costaría una sanción.

¿Por qué Nahuel Guzmán fue expulsado ante el Vancouver Whitecaps?

De esta forma, Nahuel Guzmán fue expulsado ante Vancouver Whitecaps después de empujar al árbitro, Iván Barton, por lo que seguramente tendrá una sanción en Leagues Cup.

Pero además, no es la única suspensión que Nahuel Guzmán tiene, ya que hay una más que acarrea en la Concacaf Champions Cup, por lo que su indisciplina le hará perderse varios juegos con los Tigres UANL.

Así, Nahuel se ganó la tarjeta roja en el tiempo agregado por una agresión al árbitro y tendrá que pagar con varios partidos de suspensión.

Esto quiere decir que Nahuel Guzmán probablemente tendrá una larga ausencia en torneos internacionales con Tigres UANL.

¿Cuántos partidos de suspensión tendría Nahuel Guzmán por empujar a un árbitro?

Según el Código Disciplinario de FIFA y Leagues Cup, nahuel Guzmán tendría al menos una sanción de cuatro juegos, pero depende del informe que haya hecho el central al máximo organismo del futbol.

Además, dependiendo de la gravedad con que haya hecho el reporte, la sanción puede aumentar de 4 a 10 o 15 partidos, todo depende de la deliberación que haga la FIFA sobre el caso.

Finalmente, Nahuel Guzmán tendrá una sanción ejemplar por empujar a Iván Barton en la Leagues Cup, por lo que Tigres deberá de contar con un arquero de confianza.

Además, Nahuel Guzmán tiene su sanción en la Concacaf Champions Cup de 7 partidos por sus actos en la Final ante Toluca, por insultar al cuerpo arbitral y estar en una riña en el partido.