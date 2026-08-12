Ricardo ‘Finito’ López: ¿Qué enfermedad padece el excampeón mundial y cuál es su estado de salud?

Ricardo Finito López Ricardo 'Finito' López es uno de los mejores boxeadores en la historia de México. (Mexsport)

Ricardo ‘Finito’ López es uno de los boxeadores mexicanos históricos, es uno de los pocos invictos en la historia del boxeo, sin embargo, padece una enfermedad y ya hay una actualización sobre su estado de salud.

¿Qué enfermedad padece ‘Ricardo’ Finito López?

De esta forma, hace aproximadamente un año, el ‘Finito’ López hizo su aparición en el Salón Nacional de la Fama del Boxeo de California, donde se le vio con la salud deteriorada.

Además, el ‘Finito’ López, reveló que padecía una enfermedad, la cual le había afectado notablemente en su apariencia física.

Luego, el ‘Finito’ López apareció sentado en una silla de ruedas y con varios kilos menos, por lo que reveló que padecía cáncer y que había buenas noticias sobre su enfermedad.

De acuerdo con el ‘Finito’ López, el boxeador fue diagnosticado con mieloma múltiple, un cáncer que afecta a las células plasmáticas en la médula ósea y que deterioró su salud.

¿Cuál es el estado de salud actual de Ricardo ‘Finito’ López?

Pero el boxeador reapareció y su fe dio el impulso para continuar en la batalla con la enfermedad, por lo que el ‘Finito’ López dijo estar libre de ese mal.

“La pelea más fuerte que tuve no fue arriba de un ring, la pelea más fuerte es abajo con todo lo que vives. Ahorita vengo librando una pelea, la más fuerte de mi vida, porque hace un año me diagnosticaron cáncer en mi cuerpo: mieloma múltiple, cáncer donde se produce la sangre. Bajé veintitantos kilos, me estaba muriendo, tuve 15 quimioterapias, 5 radiaciones, me pasé 15 días en un hospital”, relató en una reciente entrevista con el podcast Desde el Ring.

Además, el ‘Finito’ López dijo que ya no soportaba el duro tratamiento contra la enfermedad, pero afortunadamente mejoró.

“En los momentos más complejos de esta enfermedad, cuando ya no podía, que decía ‘ya llévame Dios mío, ya no aguanto’, es cuando entraba la fuerza de Dios, y me levantó. Fue algo durísimo, algo que tenía que pasar. Yo decía ‘¿para qué a mí?, ¿qué necesito aprender?’ Yo tenía que vivir esto para experimentarlo”, expresó.

Así, luego de las últimas pruebas, el ‘Finito’ López asegura haber mejorado y estar en proceso de estar completamente sano.

“Resulté libre de cáncer en el PET que me hacen para diagnosticar hacia dónde ha avanzado, y bendito Dios, lo que le pedí me lo cumplió”, añadió López Nava, quien habitualmente es colocado entre los mejores boxeadores de la historia de México, aunque realmente donde se encumbró fue debajo de los cuadriláteros al vencer una enfermedad que le dieron que era “incurable”, explicó.

Finalmente, Ricardo ‘Finito’ López dice estar libre de cáncer, por lo que espera volver a su rutina de vida y ayudar a otros chicos a superar los problemas que haya que enfrentar.