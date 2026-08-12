¿Armando ‘Hormiga’ González saldrá de Chivas? Esto se sabe del futuro del jugador…

Armando González La ‘Hormiga’ González lleva al menos nueve partidos con Chivas sin meter gol. (Mexsport)

Armando ‘Hormiga’ González no pudo demostrar en el Mundial 2026 su potencial, pero ahora, con el mal paso de Chivas, el jugador podría considerar salir del equipo en un futuro cercano.

¿Cuántos partidos llevar sin anotar la ‘Hormiga’ González?

Apenas es el inicio del Apertura 2026 y Chivas ya está en problemas por no tener refuerzos de calidad y esto le costó ya su primer fracaso.

Primero, la eliminación en la Leagues Cup y jugadores como Luis Romo y Brian Gutiérrez no responden con un buen nivel en la cancha.

Pero el caso de la ‘Hormiga’ González llama la atención, ya que el jugador lleva meses sin ‘mojar’ en portería ajena y tiene un bajón de juego que es evidente en la cancha.

La ‘Hormiga’ González lleva al menos nueve partidos con Chivas sin meter gol entre Liga MX y Leagues Cup, esto, sin sumar el Mundial 2026, donde apenas y pisó la cancha.

¿La ‘Hormiga’ González saldrá de Chivas?

Ante este bajón, según César Luis Merlo, la ‘Hormiga’ González se quedaría un tiempo más con Chivas, en espera de que recupere su nivel cuanto antes.

Pero la institución tampoco está cerrada a dejar ir a González, ya que hay algunas ofertas y podría emigrar a finales de este año o en el 2027.

El problema es la cláusula de rescisión de su contrato, ya que alcanza los 15 millones de euros para equipos del extranjero, por lo que no es nada económico.

En el caso de que un club de la Liga MX lo quiera, tiene que pagar 18 millones de euros para que llegue a sus filas, una cantidad impagable para cualquier equipo hoy en día.

Finalmente, la ‘Hormiga’ González tiene tiempo para regresar a su nivel o Chivas comenzará a ver opciones para una posible salida, la cual sería una transacción millonaria para el equipo.