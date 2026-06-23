¡El más visto del Siglo! México impuso este nuevo récord de audiencia en su partido vs Corea del Sur

México rompe récord La marca podría superarse en los próximos encuentros de la Selección Mexicana. (César Gómez Reyna)

La afición mexicana sigue haciendo historia durante el Mundial 2026. Además de demostrar su pasión en los estadios y las calles, también ha impuesto récords frente a las pantallas. El partido entre México y Corea del Sur se convirtió en la transmisión mundialista más vista del siglo XXI en el país, al reunir a un histórico de 25.5 millones de espectadores durante su emisión en vivo.

Breaking records…again 🇲🇽



⚽️ A historic 25.5 million viewers flooded the screens across linear channels to witness Mexico’s high-stakes showdown against South Korea.



⚽️ Smashing all previous records, the clash against South Korea becomes Mexico’s most-watched FIFA World Cup… pic.twitter.com/aymzcaattr — FIFA Media (@fifamedia) June 23, 2026

La cifra rompe todos los registros previos de audiencia para un encuentro de la Copa del Mundo en México durante los últimos 26 años y supera el récord que había establecido el propio Tricolor en su partido inaugural contra Sudáfrica.

El encuentro ante los surcoreanos era crucial para que México continuara como líder del Grupo A y lograra asegurar su lugar en los 16avos de final, un factor que indudablemente impulsó a millones de aficionados a seguir cada minuto del partido, convirtiéndolo en un fenómeno de audiencia a nivel nacional.

El récord podría volver a romperse en próximos partidos del Tri

El récord de 25.5 millones de espectadores todavía podría crecer en los próximos encuentros de la Selección Mexicana. Aunque el partido frente a Chequia ya no definirá la clasificación, el encuentro mantiene elementos suficientes para captar la atención de millones de aficionados.

Todo apunta a que Javier Aguirre aprovechará el partido para dar minutos a futbolistas que han tenido poca participación en el torneo. Además, existe una gran expectativa por la posible titularidad de Guillermo Ochoa, quien disputaría uno de los últimos partidos mundialistas de su carrera.

El histórico guardameta mexicano, uno de los futbolistas más queridos por la afición y protagonista de algunas de las actuaciones más memorables del Tricolor en Copas del Mundo, podría convertirse en uno de los principales atractivos del encuentro ante los checos.

Sin embargo, el verdadero candidato para romper nuevamente la marca sería el partido de dieciseisavos de final. Al tratarse del inicio de la fase de eliminación directa y con México ya instalado entre los mejores equipos del torneo, el siguiente compromiso del Tricolor podría convertirse en el encuentro más visto del Mundial.