La isla que le pidió la pelota al imperio

ALEMANIA VS CURAZAO. ¿David vs Goliat? (Juan Luis Díaz Socci)

El Mundial es el único lugar donde una isla puede mirar de frente a un imperio y pedirle que ruede la pelota. No que le conceda audiencia, no que le mande cooperación internacional, no que la incluya en una postal amable del Caribe. No. Que juegue.

Curazao contra Alemania. Cabo Verde contra España. Haití contra Brasil. Ahí el mapa deja de ser un documento serio y se vuelve una broma luminosa. De un lado, países con copas, ligas millonarias, estadios que parecen aeropuertos, cuerpos trabajados por laboratorios y una historia futbolística con archivero propio. Del otro, territorios pequeños, memorias heridas, diásporas, himnos que algunos oyen por primera vez en el gran teatro del mundo.

David ya no trae honda. Trae tacos, VAR, transmisión en 4K y una camiseta que le queda grande sólo hasta que empieza el partido.

Lo hermoso del Mundial no es que prometa justicia. No la promete. A veces Alemania le mete siete a Curazao y la realidad se pone alemana, puntual, abundante y un poco descortés. Pero incluso ahí ocurre algo extraño: Curazao marca un gol y el resultado, que ya era estadística, se convierte por unos segundos en fundación nacional. Para Alemania fue un gol recibido. Para Curazao, una prueba de existencia.

Hay goles que no empatan partidos; empatan siglos de invisibilidad.

Un país pequeño no siempre cabe en su territorio

Curazao no sólo conmueve por pequeño. Conmueve porque ni siquiera cabe por completo en Curazao. Muchos de sus jugadores nacieron en Países Bajos, ligados por familia, historia colonial, migración y memoria a una isla que quizá no los vio nacer, pero sí los reconoce como parte de su dispersión.

Entonces el Mundial pregunta algo que el pasaporte responde con demasiada prisa: ¿dónde empieza una patria? ¿En el hospital donde nacimos? ¿En la lengua que hablaba la abuela? ¿En el apellido? ¿En la música de la casa? ¿En la comida del domingo? ¿En la camiseta que uno acepta defender aunque la infancia haya ocurrido bajo otro cielo?

Hay selecciones que se forman en un territorio. Otras se forman en una diáspora. Curazao parece una patria repartida, una isla con sucursales sentimentales, un país que tuvo que salir de sí mismo para completarse. La geografía dice: esto mide cuatrocientos y tantos kilómetros cuadrados. La memoria responde: no sea usted tan agrimensor.

El acta de nacimiento dice una cosa; la camiseta, a veces, dice otra más antigua.

Por eso estos equipos pequeños no llegan al Mundial sólo a perder decorosamente, como si el destino les hubiera reservado el papel de comparsa simpática. Llegan a incomodar la lógica de los grandes. Llegan a recordarnos que una nación no se mide únicamente por su población, ni por su liga, ni por su mercado televisivo, sino por la cantidad de vida que logra poner en juego cuando suena el himno.

El gigante también necesita al pequeño

Las potencias creen que van al Mundial a confirmar su grandeza. Pero necesitan al pequeño para saber de qué tamaño es realmente su sombra. Alemania necesita a Curazao, España necesita a Cabo Verde, Brasil necesita a Haití. No sólo para ganarles, sino para recordar que el fútbol no puede convertirse por completo en una reunión privada de países inevitables.

Un Mundial sin pequeños sería una junta de millonarios pateando una pelota. Correcta, rentable, previsible y ligeramente insoportable.

El pequeño trae desorden. Trae una pregunta. Trae un himno que no estaba en la memoria del espectador. Trae apellidos que obligan al narrador a estudiar. Trae una afición que celebra un saque de esquina como si acabara de descubrir petróleo. Trae, sobre todo, una idea que a los grandes les molesta: nadie entra derrotado a un partido mientras el balón no haya empezado a rodar.

Claro que la diferencia existe. Sería ingenuo negarla. El gigante tiene banca; el pequeño, fe con hidratación. El gigante tiene analistas; el pequeño, primos viendo desde tres husos horarios. El gigante tiene historia; el pequeño, hambre de archivo. Pero en el momento exacto del silbatazo, ambos reciben la misma pelota. Esa es la democracia mínima del fútbol: dura poco, pero alcanza para soñar.

Y soñar, en estos casos, no es ingenuidad. Es una forma de resistencia estética. La isla sabe que puede perder. Pero también sabe que durante noventa minutos el imperio no puede ganarle por decreto. Tiene que correr. Tiene que marcar. Tiene que sudar. Tiene que demostrar en la cancha lo que el mapa ya le había concedido en reputación.

Ahí está el oro narrativo. No en que David siempre venza a Goliat. Eso sería mentira de autoayuda con sandalias bíblicas. El oro está en que Goliat, por una tarde, tenga que pedirle permiso al balón.

El Mundial vale también por eso: porque permite que un país pequeño, nacido en una isla o repartido por el mundo, entre al campo y le diga al favorito: “usted será inevitable, pero primero juguemos”.