Javier Aguirre buscará que el Tricolor no regale nada ante República Checa

Previo al México- Rep. Checa. Javier Aguirre apuesta por la victoria en el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026. (Isaac Esquivel/EFE)

Javier Aguirre, seleccionador de México mantiene la incógnita de cuál será el once inicial para el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 ante la República Checa que se jugará este miércoles en el Estadio Ciudad de México.

En la conferencia de prensa previa al partido, Aguirre no dijo nada sobre cuántos movimientos planea hacer para el duelo frente al equipo rival, pero dejó en claro que van por la victoria, “es muy importante cerrar la fase de grupos, no queremos regalar nada”, dijo a los medios en el Estadio de la CDMX.

También pidió no preguntar más por la titularidad del portero Guillermo Ochoa, ni por ninguna otra posibilidad de cambios, “es difícil que jueguen todos, Chequia está igual. En mi caso, estoy muy tranquilo con los 26, entran y salen y no noto diferencia”.

Pese al invicto, nada satisfecho

El Vasco Aguirre aceptó que a su escuadra le ha faltado jugar mejor, “no hemos jugado bien los dos partidos que hemos ganado, no me he ido satisfecho, hemos tenido detalles tanto en defensa como en ataque. No hemos jugado mal. No hemos tenido un juego que, durante 90 minutos, nos vayamos satisfechos”.

La esperanza es que, “contra Chequia, si no hacer el partido perfecto, sí jugar mejor de lo que lo hemos hecho. Es muy importante cerrar bien la fase de grupos, no queremos regalar nada”.

Sin trascender sobre el tema Memo Ochoa, descartó cualquier tipo de lesión del arquero. “Está muy bien, va todos los días al gimnasio. Está estupendamente bien”, dijo el Vasco.

En los 15 minutos que se permitió grabar a los medios de comunicación en el último entrenamiento del martes, se puede ver a Ochoa atajando y cayendo sobre su pierna izquierda flexionada.

Aguirre dejó entrever la salida de Brian Gutiérrez, quien tiene una tarjeta amarilla y debe evitar otro cartón para no ser suspendido un partido.

En la historia de México en 18 Copas Mundiales de Futbol nunca ha ganado los tres partidos correspondientes a la fase de grupos, el Mundial 2026 podría ser la excepción si le gana a República Checa.