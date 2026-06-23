Panamá se despide del Mundial al perder ante Croacia

Panamá - Croacia. Ante Budimir anotó el único gol del partido en el minuto 54, con el que Croacia se impuso este martes en Toronto a Panamá. (EFE)

Con un gol de Ante Budimir en el minuto 54, Croacia se impuso este martes en Toronto por 0-1 a Panamá, a la que eliminó del Mundial 2026. Croacia conquistó sus primeros tres puntos y dejó a Panamá sin sumar en una zona que lideran Inglaterra y Ghana con cuatro enteros.

En la última fecha del Grupo L, el 27 de junio, Croacia se medirá con Ghana y Panamá, que aún no logra puntuar en un mundial, se las verá ese mismo día con Inglaterra, que este mismo día empató a cero goles con Ghana.

Croacia corrigió en el descanso una primera parte sin profundidad y sumó tres puntos en el Toronto Stadium con un gol de Ante Budimir, imprescindible para reactivar sus opciones en el Grupo L y letal para Panamá, que al coleccionar dos derrotas, quedó eliminada.

El equipo de Zlatko Dalic, golpeado por el 4-2 sufrido ante Inglaterra en la primera jornada, encontró alivio en una acción sencilla y definitiva: apertura de Josip Stanisic por la derecha, centro al área pequeña y remate de Budimir, que acababa de entrar al descanso por Petar Musa.

Luka Modric llega a 200 partidos internacionales

FIFA World Cup 2026 - Group L - Panama vs Croatia El croata Luka Modric es festejado por sus compañeros del equipo durante el partido entre Panamá y Croacia. (EDUARDO LIMA/EFE)

Luka Modric, el capitán croata alcanzó los 200 partidos internacionales y se incorporó al reducido club de futbolistas que han llegado a esa cifra, junto a Cristiano Ronaldo, Bader Al-Mutawa y Lionel Messi.

La mejor ocasión panameña llegó en el minuto 23. Murillo volvió a ganar la espalda por la banda derecha, centró al área y José Luis Rodríguez conectó un cabezazo que Livakovic desvió lo justo para enviarlo al larguero.

Croacia apenas respondió antes del descanso con un disparo lejano de Baturina en el añadido, bien resuelto por Orlando Mosquera. La primera parte terminó con más sensación de control panameño que de superioridad croata, aunque el marcador siguió intacto.

Sin Modric, Croacia cerró el partido con oficio. Petar Sucic vio amarilla en el añadido por una falta que cortó una progresión panameña cerca del área. El último lanzamiento de falta de Panamá se marchó por encima del larguero y con él se escapó buena parte de sus opciones.

Croacia queda ahora con tres puntos, todavía por detrás de ingleses y ghaneses, ambos con cuatro. Panamá sigue sin puntuar, castigada por su falta de definición en un partido en el que tuvo fases, orden y ocasiones suficientes para merecer algo más.