Alineación de México vs Chequia: Aguirre pone a Memote como titular y mantiene a Ochoa en la banca

México vs Chequia Javier Aguirre hace algunos cambios en el 11 titular

La Selección Mexicana confirmó la alineación de hoy para enfrentar a Chequia en el Estadio Ciudad de México. Al tener asegurado el primer lugar de grupo, Javier Aguirre realizó varios cambios en el 11 inicial respecto al enfrentamiento que sostuvo México ante Corea el Sur.

El Vasco fue claro al decir que todos los jugadores están listos para ser titulares y que no regalará nada en el partido de este miércoles 24 de junio, fecha en la Selección de futbol de México tiene la oportunidad de cerrar la fase de grupos con paso perfecto, estadística que nunca ha logrado el combinado mexicano en una Copa del Mundo.

¿Es titular Memo Ochoa? Cambios en la alineación de México ante Chequia

El Vasco apagó los rumores de la titularidad de Guillermo Ochoa y mantiene a Tala Rangel en la portería para enfrentar a Chequia.

Javier Aguirre hizo seis cambios en la alineación que utilizó ante Corea; inicia Gil Mora. Además, debutan en el Mundial Guillermo Martínez y Mateo Chávez, una de las grandes promesas del futbol mexicano.

Alineación de México confirmada para el partido contra Chequia

Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Israel Reyes, Mateo Chávez; Edson Álvarez, Luis Romo, Gilberto Mora; Julián Quiñones, Guillermo Martínez y Roberto Alvarado.