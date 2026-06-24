México vs. Chequia: ¿A quién enfrentarían en 16vos de Final el Tri gane o pierda?

Selección Mexicana La Selección Mexicana enfrentará a Chequia esta noche en el último duelo de fase de grupos. (@MiSeleccion)

La Selección Mexicana encara este miércoles 24 de junio a la Selección de Chequia, en un duelo crucial del Mundial 2026 donde ambas selecciones se juegan su futuro y en caso de que el Tri pierda, ya hay un panorama más claro de lo que podría suceder en su duelo de 16vos de Final.

México ya está calificado a la siguiente fase del Mundial 2026, pero un triunfo los dejaría como líderes absolutos de su sector, pero una derrota les cambia completamente el panorama de su futuro.

México ya está clasificado a 16vos de Final en el Mundial 2026

Además, un triunfo del Tri deja eliminado a los europeos y además les daría 9 puntos, algo nunca logrado en todas sus participaciones mundialistas y esto sería un golpe de ánimo para todos los elementos tricolores.

Aunque una derrota dolería en el ánimo tricolor, lo cierto es que México ya calificó, pero puede cambiar su posible rival en los Dieciseisavos de Final.

Si México queda con 6 puntos en su sector tras los tres primeros partidos, con un triunfo de Corea gane por goleada a Sudáfrica, esto le permite a Chequia avanzar con 4 unidades.

Pero México enfrentará a uno de los terceros lugares del Mundial 2026, por lo que Escocia y Cabo Verde se perfilan como los favoritos para ser el rival en la siguiente ronda.

Pero si Escocia pierde ante Brasil y Cabo Verde empata o pierde con Arabia, movería todo para esta ronda de resultados.

¿Cuáles son los posibles rivales de México en 16vos de Final?

Pero ante esta situación, estos son los posibles rivales de México, gane o pierda ante Chequia, ya que se necesitan resultados drásticos para moverlos.

Suecia (Grupo F).

Escocia (Grupo C).

Cabo Verde (Grupo H).

Senegal (Grupo I)

¿Cuándo juega México los 16vos de Final en el Estadio Ciudad de México?

Una vez que México sepa quién será su rival en los 16vos de Final, el Tri se jugará el pase a los Octavos de Final el próximo martes 30 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México a las 20:00 horas tiempo local.

Así que el Tri sólo espera rival para la segunda ronda, en caso de qué pierda o gane, ya tiene un lugar asegurado en el Estadio Ciudad de México para que la localía pese sobre el rival.