Pumas Fan Fest: ¿A quién enfrentará el cuadro Universitario en Pretemporada?

Pumas Los Pumas ya tienen rival para la pretemporada y será ante un rival sudamericano. (Pumas)

Pumas quiere ser uno de los equipo que contienda nuevamente al título en el Apertura 2026, por lo que el equipo ya se concentra en su pretemporada y tendrá el Pumas Fan Fest, un festejo único con un partido ante un rival de categoría.

¿Contra quién jugará Pumas en Pretemporada?

De esta forma, Pumas ya confirmó un juego amistoso en el Estadio Olímpico Universitario ante América de Cali en lo que será el Pumas Fan Fest o la bienvenida a su afición a la nueva temporada

De esta forma, el Pumas Fan Fest tendrá un partido amistoso en casa previo a su debut en el Apertura 2026, con Esteban Solari como su nuevo timonel, además de sus nuevos refuerzos.

¿Cuándo se realizará el Pumas Fan Fest?

De esta forma, el Pumas Fan Fest será el domingo 12 de julio en el Estadio Olímpico Universitario a las 12:00 horas, habrá un duelo contra América de Cali, uno de los mejores equipos de Colombia.

Además, trasciende que este partido será el último de preparación antes de iniciar la Liga MX el sábado 18 de julio ante Tuzos de Pachuca, por lo que ahí se verá el nivel del equipo para encarar la nueva temporada.

Aún no revelaron el costo de los boletos para el Pumas Fan Fest, pero el equipo adelantó que habrá activaciones y otras amenidades para todos aquellos que asistan al partido.

Finalmente, Esteban Solari deberá realizar unos últimos ajustes previo al inicio del Apertura 2026, ya que aún le faltan refuerzos por llegar.