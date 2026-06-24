América: Este es el nuevo y vistoso uniforme que presentarían las Águilas en el Apertura 2026

América Las Águilas del América se encuentran en preparación de pretemporada. (@ClubAmerica)

Las Águilas del América ya están de lleno en su pretemporada, por lo que están concentrados al máximo y esperando la llegada de nuevos refuerzos, pero también, en el Apertura 2026 estrenarán un nuevo uniforme,

¿Cuándo presentará América su nuevo uniforme para el Apertura 2026?

Cabe señalar que América estrenará una nueva colección de indumentaria junto a Adidas de cara a la temporada 2026-2027, pero esta será de calentamiento y de los partidos que tendrán en el torneo de la Liga MX.

De acuerdo con Footy Headlines, la nueva línea de entrenamiento del equipo destaca una propuesta poco habitual dentro de la identidad del América, ya que los colores no van con la identidad, pero un cambio siempre será bien recibido por sus fans.

Recordemos que América casi siempre presenta uniformes donde resaltan el amarillo, azul y crema, además de algunos diseños alternativos en colores más sobrios, pero en esta cosación no es así y es mucho más vistoso.

El nuevo uniforme del América se presentará justo antes de iniciar el torneo, por lo que se empalma con el Mundial 2026, pero las Águilas saben que su afición no puede esperar.

¡ÚLTIMO MOMENTO! 🦅👕



Según Footy Headlines, nueva línea training del Club América será rosa con tonos morados en franjas y mangas. Disponible a inicios de julio. 💥



¡Buenas noticias con Adidas, por fin valoran al América como top! 🔝#ClubAmerica #ElMasGrande #lifestyle pic.twitter.com/LtAqk2KWqk — Pase Filtrado MX ⚽️🏆 (@Manuu1390) June 23, 2026

¿De qué color será el nuevo uniforme del América para el Apertura 2026?

Así, adidas apostará por un estilo más arriesgado en esta colección, al tratarse de ropa de entrenamiento pueden jugar con los colores y diseños, una novedad que pocos equipos se atreven a arriesgar.

El rosa es el que predomina en esta nueva colección, una tonalidad poco habitual para el equipo y que los mantiene en la vanguardia de los nuevos diseños.

Además, estos nuevos colores también serán parte de la ropa de viaje del primer equipo, por lo que los jugadores la vestirán en concentraciones, traslados y sesiones de trabajo.

Por ahora, solo queda esperar la presentación oficial del América, aunque todo apunta a que la afición azulcrema conocerá muy pronto una propuesta distinta y llamativa para la nueva temporada.