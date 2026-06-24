El Scottish Open confirma a Jon Rahm y Tyrrell Hatton en su field

Al Abierto de Escocia. El español Jon Rahm tendrá acción a partir del 3 de julio en el Abierto de Escocia. (Abbie Parr/AP)

El español Jon Rahm y el inglés Tyrrell Hatton, miembros del equipo Legión XIII en LIV Golf, han sido confirmados oficialmente para el Genesis Scottish Open que se celebrará el próximo mes en el Renaissance Club.

El Scottish Open es un evento conjunto del PGA Tour y el DP World Tour, con miembros de cada circuito representando aproximadamente la mitad de los participantes.

Como miembros del DP World Tour, Rahm y Hatton pueden competir en el evento y serán dos de las numerosas estrellas europeas de la Ryder Cup que se espera que jueguen en North Berwick.

Será el primer evento del PGA Tour (que no sea un Major) para Rahm desde el PGA Championship de 2023, donde terminó en el puesto 18. Hatton participó en el Sentry Open 2024 y el Sony Open 2024 en Hawái, obteniendo los puestos 14 y 13, respectivamente, antes de unirse a LIV para su temporada 2024.

Ante escasos eventos LIV Golf se abren otras puertas

Con calidad las oportunidades llegan. Tyrrell Hatton finalizó empatado en el séptimo puesto en el U.S Open la semana pasada. (Foto especial)

Ambos golfistas se encuentran en un periodo de siete semanas sin eventos de LIV Golf. LIV Golf tenía previsto competir en Nueva Orleans esta semana, pero el evento fue cancelado. El próximo evento de LIV se celebrará en el Reino Unido después del Open Championship, lo que significa que Hatton y Rahm competirán durante tres semanas consecutivas, comenzando en el Abierto de Escocia.

Hatton ganó el último evento de LIV a principios de este mes en Valderrama, mientras que Legión XIII se alzó con el título por equipos. Rahm ha ganado dos veces esta temporada en LIV. Hatton finalizó empatado en el séptimo puesto en el U.S Open la semana pasada, mientras que Rahm no superó el corte.

La lista completa de participantes del Genesis Scottish Open se anunciará el viernes 3 de julio. Chris Gotterup es el campeón defensor.