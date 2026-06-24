‘Checo’ Pérez revela algo que muchos sabían cuando era piloto Red Bull

Desempolvando el pasado. Sergio Pérez dice que todo sale a la luz como ahora lo refleja en Cadillac donde está ayudando a construir un equipo y ya ha estado cerca de la Q2. (@CadillacF1News-)

En la semana del Gran Premio de Austria, Sergio Pérez revela algo que muchos sabían lo que realmente pasaba cuando fue piloto de Red Bull, pero que pocos comprendieron la realidad y puso como ejemplo la situación que vive actualmente George Russell en Mercedes.

Andrea Kimi Antonelli lidera el campeonato de pilotos con Mercedes e, iba encaminado a ampliar su ventaja en Barcelona hasta que se presentó un fallo mecánico. George Russell está luchando para volver a la segunda posición del clasificador, con diferencias que ya han hecho ver algunos analistas de la Fórmula 1 existentes entre el italiano y su compañero británico indicando que, tal vez, Rusell no era tan bueno como se esperaba.

Sergio arrancaba bien en Red Bull y luego todo cambiaba

Para Sergio Pérez, la situación que vive Russell en este momento es algo que le recuerda a su paso por Red Bull. Mientras que en los arranques de temporada podía estar peleando a Max Verstappen, conforme avanzaba la campaña la situación cambiaba.

‘Checo’ Pérez indicó que no cree que el británico de Mercedes haya perdido la capacidad de ser competitivo, pero se está encontrando con una situación desconocida que, sumado con los comentarios de algunos sectores de la Fórmula 1 podrían generarle inseguridad.

“Al final, los aficionados a la Fórmula 1 se dividen en dos grupos: los que disfrutan del espectáculo y los que entienden el deporte”, dijo el piloto mexicano a Motorsport F1.

George Russell es un gran piloto

“Saben que la Fórmula 1 es un deporte donde la única comparación real es con tú compañero de equipo, y en las circunstancias adecuadas. Porque hoy lo vemos con Russell: estaba dominando la temporada, y luego el coche cambia un poco y empiezas a tener problemas, y tienes que pensar más en cómo conducirlo. Y automáticamente Antonelli lo hace mejor, y entonces la gente piensa que Russell es un mal piloto”.

El piloto de Cadillac destacó que en ocasiones la gente puede tener un concepto erróneo de las capacidades, pero la realidad es diferente. “No es que te olvides de cómo conducir; es que las circunstancias no son las adecuadas. Russell sigue siendo un gran piloto. Es similar a lo que me pasó a mí en mi carrera”.

El talento de ‘Checo’ se refleja ahora en Cadillac

Sin embargo, Pérez Mendoza indicó que siempre todo sale a la luz y el talento queda reflejado, como ahora con él, con sus actuaciones en Cadillac donde está ayudando a construir un equipo y, qué con recursos aún lejanos de los equipos medios en cuanto a desempeño, ha estado cerca de la Q2 y de sumar sus primeros puntos.

“Ahora todos se dan cuenta del gran piloto que soy por cómo puedo liderar a Cadillac a este nivel. Así que los que lo entienden saben perfectamente dónde está cada piloto”.