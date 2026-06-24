¿Desde cuándo no pierde México en el Estadio Azteca y cuántos partidos le quedan aquí en el Mundial 2026?

México en el Estadio Azteca El Tricolor mantiene una racha de más de una década de enfrentamientos sin derrota en el Estadio Azteca.

En este momento, México lidera indescutiblemente el Grupo A de la primera fase del Mundial 2026, tras imponerse ante las selecciones de Sudáfrica y Corea del Sur en las primeras dos jornadas de la Fase de Grupos, por lo que su retorno al Estadio Ciudad de México para un último enfrentamiento de esta etapa contra Chequia destaca para la permanencia de su racha invicta en este recinto deportivo.

A su vez, el encuentro representa la oportunidad clave de Chequia para arrebatar su pase a dieciseisavos de final como segundo de grupo o uno de los mejores terceros, ya que la selección acumula únicamente un punto tras perder ante Corea del Sur y empatar con Sudáfrica; una victoria en el partido con México asegurará su clasificación a la siguiente etapa... y enterrará el logro de partidos invictos del Tricolor en el popularmente conocido como Estadio Azteca, tres veces mundialista.

México permanece invicto en CDMX: ¿desde cuándo no pierde un partido en el Estadio Azteca?

La Selección Mexicana de Futbol acumula una racha histórica de 24 partidos invictos en el Estadio Azteca, renombrado Estadio Banorte y Estadio Ciudad de México durante el Mundial FIFA 2026 que se celebra en el país como uno de los territorios anfitriones de la edición presente del torneo.

Esta marca excepcional se ha construido y mantenido a lo largo de más de una década, ya que su rendimiento en el recinto deportivo de CDMX registra una clara mayoría de victorias y empates desde el 7 septiembre de 2013, año en el que la selección Tricolor cayó ante Honduras 1-2; como consecuencia de esta derrota, el “Chepo” de la Torre fue destituido esa misma noche.

México ha sufrido únicamente un total de 8 derrotas en los más de 140 partidos que ha disputado a lo largo de toda su historia en el Azteca; entre las caídas de la selección mexicana en el “Coloso de Santa Úrsula”, destacan los enfrentamientos conocidos como ‘Aztecazo’, los cuales son:

Costa Rica vs México (2001): 2-1.

2-1. Honduras vs México (2013): 2-1.

Las dos derrotas ocurrieron en eliminatorias mundialistas, siendo el duelo contra Costa Rica el evento que destrozó el mito de que México era “invencible en su casa”, mientras que el encuentro de 2013 replicó el desarrollo del primer Aztecazo con el Tricolor al frente del partido, únicamente para sufrir una remontada de su rival en el segundo tiempo.

Partidos que le quedan a México en el Estadio CDMX (Azteca)

A pesar de que el Tricolor lidera su sector en esta Fase de Grupos, incluso con un partido más por enfrentar, se jugará su racha invicta en el Estadio Azteca contra Chequia; por su parte, los checos tendrán que dominar obligatoriamente para clasificar a la primera etapa de eliminación en el torneo.

Por lo tanto, México vs Chequia es uno de los partidos que le restan a la selección azteca en el Estadio CDMX este Mundial 2026, el cual se llevará a cabo a las 19:00 horas de este miércoles 24 de junio y podrá ser visto por la afición a través de los siguientes medios:

Canal 5.

Azteca 7.

TUDN.

Canal 9.

ViX.

App Azteca Deportes.

Una vez superado este encuentro, México volverá a presentarse el 30 de junio en el histórico Coloso de Santa Úrsula para disputar su primer encuentro de eliminatoria del Mundial 2026 contra un rival que aún queda por definir.